Госсуд отклонил жалобы двух собиравшихся баллотироваться в Рийгикогу лиц

Государственный суд отклонил жалобы, поданные двумя лицами, собиравшимися баллотироваться в Рийгикогу, но не уплатившими в срок требуемый залог.
Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Госсуда, отметив, что коллегия конституционного надзора отклонила жалобы, поданные Меэлисом Калдалу и Альмаром Глущенко.
Жалоба Калдалу была отклонена, так как она была подана не в защиту его собственных интересов, а в поддержку человека, обозначенного инициалами R.L., которого Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать в качестве независимого кандидата, указав, что за него залог уплачен не был. Закон о выборах в Рийгикогу не позволяет подавать жалобу в связи с выборами, действуя в интересах другого лица.
Жалоба Глущенко была отклонена в связи с тем, что он нарушил сроки подачи жалоб в Центризбирком и в Госсуд, не обосновал причины опоздания и не подал ходатайство о переносе срока подачи, отметил Госсуд.
Всего Госсуд получил четыре жалобы по поводу приема документов и регистрации кандидатов.
Жалобы подали оставшиеся незарегистрированными кандидаты: список Объединенной левой партии Эстонии из восьми человек, Альмар Глущенко, Меэлис Калдалу и также Арго Мыттус, документы которого поступили в ЦИК после истечения срока подачи документов.