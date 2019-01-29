Госсуд отклонил жалобы двух собиравшихся баллотироваться в Рийгикогу лиц

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Госсуда, отметив, что коллегия конституционного надзора отклонила жалобы, поданные Меэлисом Калдалу и Альмаром Глущенко.

Жалоба Калдалу была отклонена, так как она была подана не в защиту его собственных интересов, а в поддержку человека, обозначенного инициалами R.L., которого Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать в качестве независимого кандидата, указав, что за него залог уплачен не был. Закон о выборах в Рийгикогу не позволяет подавать жалобу в связи с выборами, действуя в интересах другого лица.

Жалоба Глущенко была отклонена в связи с тем, что он нарушил сроки подачи жалоб в Центризбирком и в Госсуд, не обосновал причины опоздания и не подал ходатайство о переносе срока подачи, отметил Госсуд.

Всего Госсуд получил четыре жалобы по поводу приема документов и регистрации кандидатов.