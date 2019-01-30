Брюссель не намерен пересматривать договор о Брекзите

"Договор о Брекзите является и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Европейского союза. "Бэкстоп" (механизм, на котором настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия - прим.ред.) также является частью договора, а сам договор не предполагает пересмотра", - заявил представитель Туска

Британские парламентарии во вторник выступили за дальнейшие переговоры с ЕС с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией, пишет DW.com. Большинство парламентариев выступают против механизма "бэкстопа", который должен начать действовать в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. Он предусматривает оставление без таможенного контроля границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией