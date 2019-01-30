Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали

Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов. Конора Макгрегора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч долларов.

Отстранение Хабиба могут сократить до 6 месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга (травли в учебных заведениях).

Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов.

Сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября.

Зубайра Тухугов прокомментировал решение Атлетической комиссии по делу о потасовке на UFC 229. «Сегодня прошло заседание суда, расставлены точки в этом вопросе. Меня отстранили на год и назначили штраф в 25 тысяч долларов, так же и Абубакару Нурмагомедову. Хабиба отстранили на 9 месяцев и дали 500 тысяч штрафа. Значит, есть в этом благо для нас, и Всевышний так захотел.