Ср, 30.01.2019
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  • Rus.Postimees.ee
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  • Тюрьма не поддерживает досрочный выход на свободу Ассара Паулуса

Тюрьма не поддерживает досрочный выход на свободу Ассара Паулуса

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Ассар Паулус беседует со своим адвокатом.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Во второй половине февраля Вируский уездный суд решит, можно ли досрочно освободить из тюрьмы Ассара Паулуса, которого СМИ называют одним из влиятельнейших лидеров преступного мира Эстонии.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Паулуса поддержали как его адвокат, так и прокуратура, а вот тюрьма выступает против, сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

Теперь слово за Вируским уездным судом, который огласит свое решение 20 февраля. 

Ранее судебная система Эстонии несколько раз отказывала Паулусу в возможности досрочного выхода на свободу.

В сентябре 2016 года Харьюский уездный суд  признал Паулуса виновным в создании преступной группировки, занимавшейся в том числе рэкетом и поставками наркотиков, и приговорил его к семи годам лишения свободы.

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