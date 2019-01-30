Тюрьма не поддерживает досрочный выход на свободу Ассара Паулуса

Во второй половине февраля Вируский уездный суд решит, можно ли досрочно освободить из тюрьмы Ассара Паулуса, которого СМИ называют одним из влиятельнейших лидеров преступного мира Эстонии.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении Паулуса поддержали как его адвокат, так и прокуратура, а вот тюрьма выступает против, сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.
Теперь слово за Вируским уездным судом, который огласит свое решение 20 февраля.
Ранее судебная система Эстонии несколько раз отказывала Паулусу в возможности досрочного выхода на свободу.
В сентябре 2016 года Харьюский уездный суд признал Паулуса виновным в создании преступной группировки, занимавшейся в том числе рэкетом и поставками наркотиков, и приговорил его к семи годам лишения свободы.