Тюрьма не поддерживает досрочный выход на свободу Ассара Паулуса

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Паулуса поддержали как его адвокат, так и прокуратура, а вот тюрьма выступает против, сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

Теперь слово за Вируским уездным судом, который огласит свое решение 20 февраля.

Ранее судебная система Эстонии несколько раз отказывала Паулусу в возможности досрочного выхода на свободу.