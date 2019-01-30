Ср, 30.01.2019
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Названа самая безопасная страна мира

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June 9, 2018: Husavik harbor is home to whale watching and other water adventures, Husavik, Iceland.(Credit Image: &copy; Larry Clouse/CSM/Sipa USA)

ФОТО: Cal Sport Media / Cal Sport Media/Sipa USA

Журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год.

Специалисты рассчитали индекс безопасности для 128 стран. При составлении рейтинга учитывалась вероятность военного конфликта, уровень преступности и личной безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия, пишет lenta.ru.

В первую двадцатку самых безопасных стран вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Первое место в рейтинге заняла Исландия. На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Финляндия. Помимо стран Европы в двадцатку попали Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада. Эстония заняла 17-е место рейтинга.

Япония и США оказались лишь на 43-м и 65-м месте соответственно, несмотря на высокий уровень развития экономики. Это связано с тем, что в Японии повышен риск возникновения природной катастрофы, а в США низкий уровень личной безопасности из-за большого числа насильственных преступлений.

Самыми опасными странами мира стали Гватемала, Йемен и Филиппины.

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