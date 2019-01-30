Британский парламент проголосовал за изменение соглашения по Брекзиту

Парламентарии однако выступили за дальнейшие переговоры с ЕС с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией, пишет DW.com. Большинство парламентариев выступают против того, чтобы граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, оставалась без таможенного контроля в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. В то же время особо подчеркивается недопущение к возврату жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.