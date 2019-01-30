Черный день россиян в "Коламбусе"

«Были некоторые крики: «Бу-у-у!», когда Панарина объявили в стартовой пятёрке и когда он первый раз коснулся шайбы после стартового вбрасывания», — отметил корреспондент The Athletic Аарон Порцлайн.

Aгент россиянина Дэн Мильштейн сообщил руководству клуба, что будет готов обсуждать будущее Панарина только после окончания сезона. У Артемия заканчивается действующий контракт с «Коламбусом».

В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (19+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.

Обозреватель издания Columbus Dispatch Майкл Эрейс раскритиковал позицию нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. У российского форварда заканчивается контракт с командой, но он отказался вести переговоры о заключении нового, сделав заявление через своего агента Дэна Мильштейна.

«Команда заслуживает лучшего отношения со стороны Панарина — я имею в виду отношения вне льда. Если у него есть уважение к городу или болельщикам, ему нужно перестать относиться подобным образом. Если он хочет уйти — нужно прийти и сказать это, а «синие мундиры» должны его обменять. Вместо этого Панарин прячется за спину своего агента Мильштейна, защищаясь языковым барьером, который во многом кажется искусственным. Это сродни ребячеству.

Панарин не хочет разговаривать с «мундирами». Хорошо. Семь месяцев назад он «не был готов рассматривать этот вопрос на данный момент». Эти слова снова пришли через его агента. Четыре месяца назад он заявил, что любит фанатов «Коламбуса», а фанаты любят его, но ему нужно время, чтобы принять «правильное решение о контракте».

Он готов отказаться от бесплатной водки на всю оставшуюся жизнь — в прямом и переносном смысле. Он хочет жить где-то ещё. Хорошо, нет проблем — просто внятно скажи это вслух. Просто скажи: «Я хочу перейти в другую команду». Нет проблем, «Коламбус» это примет. То же самое касается Бобровского, который загадывает загадки о своём будущем», — отмечает Эрейс.

Не лучше обстоят дела и у Сергея Бобровского: российский голкипер отразил 29 бросков по своим воротам из 34 в матче с "Баффало". Матч с 5 или более пропущенными шайбами стал для него 5-м в нынешнем сезоне.