Volkswagen сохранил статус крупнейшего производителя автомобилей в мире

В среду японская Toyota отчиталась о росте продаж на 2% в прошлом году, до 10,6 млн автомобилей. Показатель также учитывает продажи брендов Daihatsu и Hino.

Ранее в январе Volkswagen сообщила о повышении продаж до 10,8 млн машин. Помимо одноименного бренда, немецкому автоконцерну принадлежат марки легковых автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоциклы Ducati, грузовики MAN, Scania и Volkswagen Commercial.

Другой японский автопроизводитель, Nissan Motor Co., в 2018 году реализовал 5,65 млн машин.