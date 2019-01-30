Фото: это не музей, а квартира в центре Таллинна

На улице Кентманни в центре Таллинна продается двухкомнатная квартира, которую трудно описать словами: каждая комната, каждая стена и каждый уголок удивляют своими дизайнерскими решениями.

ФОТО: city24.ee

Квартира находится в доме постройки 1925 года в охраняемой зоне посольства США. Работает активное товарищество. К квартире также относятся кладовка и одно парковочное место. На стенах дома и во дворе установлены камеры наблюдения.

ФОТО: city24.ee

Квартира капитально отремонтирована четыре года назад. Особенностью дизайна являются настенные и потолочные изображения мифологических или библейских сцен в обрамлении лепнины. К сожалению, в объявлении не уточняется - это настенная роспись ручной работы или высококачественные фотообои. А ведь есть разница! Пол покрывает натуральный паркет, уложенный елочкой. Пол на кухне и в ванной покрыт плиткой.

ФОТО: city24.ee

Также квартиру украшают большие арочные окна. Кухонная мебель, межкомнатные двери и некоторая мебель в комнатах изготовлены по спецзаказу.

ФОТО: city24.ee

Благодаря тому, что некоторые стены представляют собой стеклянные перегородки, квартира выглядит просторнее, чем она есть на самом деле.

Из живота Венеры свешивается вниз массивная люстра. ФОТО: city24.ee