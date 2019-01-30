Фото: это не музей, а квартира в центре Таллинна

В Таллинне продается квартира, в которой можно проводить экскурсии: так много в ней примечательных и необычных деталей, рассказывает портал Kodustiil.
На улице Кентманни в центре Таллинна продается двухкомнатная квартира, которую трудно описать словами: каждая комната, каждая стена и каждый уголок удивляют своими дизайнерскими решениями.
Квартира находится в доме постройки 1925 года в охраняемой зоне посольства США. Работает активное товарищество. К квартире также относятся кладовка и одно парковочное место. На стенах дома и во дворе установлены камеры наблюдения.
Квартира капитально отремонтирована четыре года назад. Особенностью дизайна являются настенные и потолочные изображения мифологических или библейских сцен в обрамлении лепнины. К сожалению, в объявлении не уточняется - это настенная роспись ручной работы или высококачественные фотообои. А ведь есть разница! Пол покрывает натуральный паркет, уложенный елочкой. Пол на кухне и в ванной покрыт плиткой.
Также квартиру украшают большие арочные окна. Кухонная мебель, межкомнатные двери и некоторая мебель в комнатах изготовлены по спецзаказу.
Благодаря тому, что некоторые стены представляют собой стеклянные перегородки, квартира выглядит просторнее, чем она есть на самом деле.
Другие фото смотрите в объявлении на портале недвижимости City24.ee.