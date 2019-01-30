История Сергея Лепметса: от электрика до вратаря Республики

Летом 2014 года казалось, что карьера Лепметса завершена: внезапное расставание с нарвским "Трансом" и переезд в центральную Эстонию. Там Лепметс на некоторое время забыл о профессиональном футболе и стал электриком. Однако и в Ярвамаа Лепметса не покидало желание вернуться в большой футбол, правда, поначалу "Левадия", клуб в котором Лепметс сделал себе имя, не хотел возвращать игрока в свои ряды.

"Четыре года назад у меня была серьезная надежда вернуться в большой футбол, - отмечает Лепметс .- Я усердно работал и находился в тесном контакте со спортдиректором "Левадии" Сергеем Парейко и тогдашним главным тренером клуба, Сергеем Ратниковым. Сначала они не хотели меня приглашать, но все-таки в конце концов я получил эту возможность. Что касается того, как я попал в "Ганвикс", то там все просто: моя жена Марианна ждала ребенка, а поскольку она родом из Пайде, то мы решили переехать в центральную Эстонию. Там благодаря друзьям мне удалось попасть в клуб Тюри."

В 2016 году таллиннская "Левадия" решила вернуть голкипера в клуб и в большой футбол: "Я чувствовал большую радость, что вернулся. Полгода играл по полупрофессиональному контракту, да и вообще готовился к роли запасного голкипера. Однако перед первым матчем с "Флорой" узнал, что начинаю в старте. Так все снова и началось: новый договор и жизнь профессионального футболиста - это для меня был кайф."

Еще через два года Лепметс дебютировал в сборной Эстонии: "Я очень ждал приглашения в сборную. Однако понимал, что так просто, естественно, первым номером в сборной не стать. Даже Михкель Аксалу должен был ждать очень долго, однако я дождался и спасибо тренерам, которые постепенно вводили меня в состав: сначала сыграл в товарищеской встрече, так и приспособился к главной команде страны."