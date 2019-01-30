Комиссия проанализирует использование резервов Больничной кассы и Кассы страхования отбезработицы

Председатель специальной комиссии Айвар Сыэрд сказал, что по состоянию на конец 2018 года Больничная касса и Касса страхования от безработицы передали в государственную казну на хранение резерва ликвидности свои резервы в размере 981 млн евро. Сыэрд отметил, что на данный момент резерв ликвидности составляет лишь 676 млн евро. Эта сумма также включает в себя 310 млн евро средств, переданных на хранение другими целевыми учреждениями, и бюджетные средства ЕС.

«Нам известно, что с 2011 года резервы управляются на объединенной основе. Кроме того, Больничная касса и Касса страхования от безработицы имеют право затребовать переданные на хранение средства. Вопрос заключается в том, почему эти средства используются на покрытие повседневных расходов государства», – добавил председатель комиссии.

По оценке Сыэрда, Министерство финансов должно разъяснить общественности, почему государство тратит резервы на покрытие текущих расходов.

«Мы пригласили на заседание министра финансов с целью узнать у него, на какой срок хватит резервов при поддержании соответствующей практики и какой иностранный заем потребуется взять впоследствии на то, чтобы при необходимости выплатить Больничной кассе и Кассе страхования от безработицы средства, переданные ими на хранение государственной казне», – сказал Сыэрд.

По его словам, использование резервов для решения проблем государства с ликвидностью с формальной точки зрения также является нарушением Закона о Больничной кассе Эстонии и Закона о страховании от безработице. Он отметил, что законы позволяют лишь хранить средства, но не использовать их на покрытие текущих расходов. Министр должен инициировать проект закона, который разрешил бы соответствующее противоречие.

«Но вопрос касается скорее сути проблемы: почему объем резервов сокращается и почему в резерве ликвидности центрального правительства остались лишь средства, переданные на хранение другими лицами», – сказал Сыэрд.

По словам члена специальной комиссии Инары Луйгас, обсуждение лучшего управления финансовыми потоками государства и их использования можно лишь приветствовать.

«В отличие от председателя комиссии я вижу ситуацию в менее мрачном свете», – сказала Луйгас.

Она отметила, что в 2017 году Рийгикогу дополнил Закон о государственном бюджете положением, позволяющим Министерству финансов использовать переданные на хранение средства Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы, в том числе и резервные средства. «Согласно условию, все необходимые выплаты Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы должны быть обеспечены в любой момент», – отметила Луйгас.

По ее словам, проблема, на которую указала канцлер юстиции, заключается в том, что регулирование Закона о Больничной кассе Эстонии и Закона о страховании от безработицы является более узким, чем регулирование Закона о государственном бюджете.

«Канцлер юстиции также рекомендовала законодателю в интересах правовой ясности согласовать соответствующие нормы. Так как выборы приближаются, нынешний состав парламента передаст выполнение этой задачи следующему составу. Эта мера необходима, чтобы избежать различное трактование законов», – сказала Луйгас.