Жители Кивиыли страдают от вони, тяжело дышать и в лыжном центре

Янек Маар говорит, что и до них дошли жалобы некоторых людей. То же признает и старейшина волости Люганузе, который отмечает, что опасности для здоровья людей это не представляет, скорее речь идет о неудобстве.

«Люди говорили, что, может быть, было трудно дышать, но это зависит от людей. У каждого человека свой порог терпения. Местные жители в большей степени к этому привыкли. Естественно, гостям и клиентам это неприятно, но, к счастью, я не заметил, чтобы из-за этого сюда перестали приезжать», - сказал он.

Находясь в Кивиыли, журналисты хотели получить комментарий и у представителей химкомбината, но они согласились ответить лишь письменно. Когда журналисты снимали завод, к ним подошел охранник и приказал прекратить съемку, пообещав позвонить в полицию. А после все происходило, как в приключенческом фильме, поскольку охранник G4S в течение нескольких десятков километров преследовал редакционную машину.

В последний момент представители завода все же передумали и согласились прокомментировать ситуацию в таллиннской студии. По словам эксперта по окружающей среде Kiviõli Keemiatööstus Андре Захарова, никто, конечно, не собирался не пускать журналистов на завод. Он подчеркнул, что несмотря на 30-миллионные убытки за четыре года в него инвестировали пять миллионов евро именно для снижения загрязнения и источников загрязнения. Например, почти два миллиона евро потратили на установленный в мае электрический фильтр.

«Фильтр собирает 99 процентов сажи и замеры показали, что цель достигнута, а превышения связаны с запуском и остановкой станций по производству масла», - сказал Захаров. Он добавил, что химкомбинат старается приурочить запуск и остановку к таким периодам, когда на улицах находится как можно меньше людей, например, в ночные часы и в выходные, но для лыжного центра это как раз тот период, когда там много посетителей: «Вопрос в том, что вызывает такие эмоции у людей. Это зависит от людей». Он добавил, что жалобы очень субъективны. Это делали и бывшие работники, и их мотивы сложно объяснить.

Но одно дело - что-то на бумаге. Реальность же такова, что новый фильтр во время запуска и остановки не работает, поскольку не выдерживает такой нагрузки. Это и есть те моменты, когда окрестности получают самую большую дозу загрязнения. Несмотря на новый фильтр, в этом году в Инспекцию охраны окружающей среды поступили шесть жалоб от людей, а местные жители сняли на видео снег с сажей как в городе, так и на лыжной горе.

Главный специалист отдела внешнего воздуха Министерства окружающей среды Рийна Мирущак отмечает проблему и говорит, что именно поэтому измерительная станция снова работает на горе. Кроме того, хотят установить и другой источник загрязнения, которое распространяется с юго-востока города. В то же время, она говорит, что проблема скорее периодическая, и каждый день людям не приходится терпеть сыплющуюся на головы сажу или запах тухлых яиц.

Ведущееся сейчас исследование должно показать, принесло ли результат то, что было сделано в последний год. Если нет, то предприятию придется снова потрудиться: «Нет, мы не утверждаем, что это нормальная ситуация. Поэтому сейчас мы со своей стороны делаем все, чтобы решить эту проблему. Поэтому мы и проводим повторное исследование. Но все это требует времени и инвестиций. Тут в какой-то момент был небольшой кризис в сланцевом секторе, когда цена на нефть была очень низкой». С ее точки зрения, сейчас видно, что такие ситуации все же периодические: «Мы надеемся, что эта проблема будет решена максимально быстро».

Если этого будет недостаточно, у жителя Кивиыли Майро Горбачева есть идея начать собирать подписи, чтобы отнести их вместе с изложением проблем местных жителей в правительство и в парламент.

По словам Андре Захарова, предположительно, надобности в этом нет, поскольку вне зависимости от результатов нового исследования, есть план сделать новые инвестиции и снизить загрязнение и неприятный запах.