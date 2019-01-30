Опрос: большинство граждан Грузии считают, что в стране нет демократии

По данным опроса, считают, что в стране нет демократии 46% респондентов опроса, проведенного во всех регионах Грузии 6-20 декабря 2018 года. Со своей стороны 43% опрошенных заявили, что проживают в демократическом государстве.

На вопрос о том, какой из политических партий страны отдают предпочтение граждане Грузии, 36% респондентов заявили, что не знают, еще 27% заявили о близости к правящей партии "Грузинская мечта", 12% участников опроса отдали свои предпочтения бывшей партии власти "Единое национальное движение".