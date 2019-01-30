Ср, 30.01.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер

Пропавшего без вести футболиста внесли в заявку на матч

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

TV screens around the ground say "Pray for Sala" in memory of Emiliano Sala of Cardiff City during the Premier League match at the Emirates Stadium, London. Picture date: 29th January 2019. Picture credit should read: Craig Mercer/Sportimage via PA Images

ФОТО: Craig Mercer / Sportimage/PA Images

Без вести пропавший в авиакатастрофе Эмилиано Сала, который должен был перейти из французского "Нанта" в валлийский "Кардифф", был включен в заявку "Кардиффа" на матч АПЛ, передает championat.com.

29 января аргентинский игрок Эмилиано Сала должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.

Программка к матчу "Арсенал" - "Кардифф"

ФОТО: Craig Mercer / Sportimage/PA Images

Из-за произошедшей трагедии «Кардифф» организовал акцию памяти на стадионе «Эмирейтс». Многие болельщики принесли аргентинские флаги, а трибуны окрасились в жёлто-зелёные цвета в честь «Нанта».

ФОТО: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ