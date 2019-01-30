Пропавшего без вести футболиста внесли в заявку на матч

Без вести пропавший в авиакатастрофе Эмилиано Сала, который должен был перейти из французского "Нанта" в валлийский "Кардифф", был включен в заявку "Кардиффа" на матч АПЛ, передает championat.com.
29 января аргентинский игрок Эмилиано Сала должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.
Из-за произошедшей трагедии «Кардифф» организовал акцию памяти на стадионе «Эмирейтс». Многие болельщики принесли аргентинские флаги, а трибуны окрасились в жёлто-зелёные цвета в честь «Нанта».