Уходящая в отставку столичная чиновница получит компенсацию в размере 16 000 евро

Мэрия Таллинна распорядилась выплатить компенсацию в размере шести зарплат или 16 200 евро уходящей в отставку по собственному желанию чиновнице службы по персоналу городской канцелярии Юлле Лыхмус.
С учетом уплаты налогов отставка чиновницы, которая возглавляет отдел развития персонала, обойдется столичному бюджету в 21 676 евро, пишет rus.err.ee.
Такое решение столичные власти приняли в среду, 30 января.
В городской канцелярии чиновница проработала 23 года, а ее последний рабочий день - 31 января.