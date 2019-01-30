Ср, 30.01.2019
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  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Уходящая в отставку столичная чиновница получит компенсацию в размере 16 000 евро

Уходящая в отставку столичная чиновница получит компенсацию в размере 16 000 евро

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Иллюстративный снимок. Кошелек.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Мэрия Таллинна распорядилась выплатить компенсацию в размере шести зарплат или 16 200 евро уходящей в отставку по собственному желанию чиновнице службы по персоналу городской канцелярии Юлле Лыхмус.

С учетом уплаты налогов отставка чиновницы, которая возглавляет отдел развития персонала, обойдется столичному бюджету в 21 676 евро, пишет rus.err.ee.

Такое решение столичные власти приняли в среду, 30 января.

В городской канцелярии чиновница проработала 23 года, а ее последний рабочий день - 31 января.

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