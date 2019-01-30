Советы из интернета: как решить проблему нехватки домашнего пространства

Кровати с ящиками для хранения вещей давно не являются новостью, но так как в новых домах частенько встречаются просто крошечные спальни, появилось продолжение: кровати на платформах с вместительными шкафами.

Это отличное решение для комнат, хозяева которых стоят перед выбором: поставить в спальню большую удобную кровать или построить вместительный шкаф-купе.

Достаточно высокая кровать на платформе обеспечивает удобный доступ к одежде и другим предметам первой необходимости, да и площадь пола используется экономнее, чем в комнате, обставленной отдельно стоящими предметами мебели.

В качестве законченного комплекта такие кровати продаются довольно редко, но их можно изготовить по специальному заказу или, используя богатую фантазию, скомбинировать со шкафами или комодами, например, из IKEA.

Особенно актуальны эти идеи для оборудования детских. Практичные двухъярусные кровати позволяют использовать освободившееся место не только для хранения вещей, но и как игровое пространство.