Ср, 30.01.2019
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Советы из интернета: как решить проблему нехватки домашнего пространства

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ФОТО: Shutterstock

Если в вашей спальне недостаточно места, стоит посидеть в интернете в поисках полезной идеи, а еще проще воспользоваться советом от портала Kodustiil. 

Кровати с ящиками для хранения вещей давно не являются новостью, но так как в новых домах частенько встречаются просто крошечные спальни, появилось продолжение: кровати на платформах с вместительными шкафами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cinius Srl (@ciniusarredamento) on

Это отличное решение для комнат, хозяева которых стоят перед выбором: поставить в спальню большую удобную кровать или построить вместительный шкаф-купе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Three Little Birds (@_three_little_birds_) on

Достаточно высокая кровать на платформе обеспечивает удобный доступ к одежде и другим предметам первой необходимости, да и площадь пола используется экономнее, чем в комнате, обставленной отдельно стоящими предметами мебели.

В качестве законченного комплекта такие кровати продаются довольно редко, но их можно изготовить по специальному заказу или, используя богатую фантазию, скомбинировать со шкафами или комодами, например, из IKEA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ITALForm Design (@italformdesign) on

Особенно актуальны эти идеи для оборудования детских. Практичные двухъярусные кровати позволяют использовать освободившееся место не только для хранения вещей, но и как игровое пространство.

В последнее время такие решения начали распространяться в интернете, и найти примеры для подражания и вдохновения можно без проблем и в Instagram, и на Pinterest.

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