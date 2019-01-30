Энергопредприятие VKG Energia установило рекорд объемов производства

Об этом BNS сообщило со ссылкой на информацию на домашней странице концерна VKG.

По сравнению с 2017 годом объем производства увеличился на 6,5%, в том числе на 12% увеличился объем производства электроэнергии.

«Для нас это был по-настоящему результативный год. Во-первых, был достигнут магический показатель объема один ТВт·ч, а во-вторых, в прошлом году рыночные цены на электроэнергию были значительно выше, чем годом ранее. Рост цен на электроэнергию, составивший 41,8 процента, был обусловлен низким уровнем воды в резервуарах Скандинавии, ростом цен на CO2 и подорожанием других входящих производственных составляющих», – сказал член правления VKG Energia Марек Тулль.

VKG Energia использует для производства тепловой и электроэнергии в качестве входящей составляющей сланцевый газ, являющийся со-продуктом производства сланцевого масла. На увеличение объемов производства энергии наибольшее влияние оказали рост объемов производства сланцевого масла и новый газовый котел номинальной мощностью 100 МВт, который был сдан в эксплуатацию в конце 2017 года и позволил значительно увеличить КПД производства.