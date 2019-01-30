Биатлон взял на вооружение GPS-навигаторы

Олимпийский комитет Норвегии разработал программное обеспечение, позволяющее вычислить время, которое спортсмены тратят на том или ином участке трассы.

Во время соревнований представителям команд на трассе разрешается использовать только секундомеры. Норвежцы провели точные измерения во время тренировочных забегов, прикрепив к ногам спортсменов GPS-навигаторы.

«Мы провели исследования, благодаря которым сборная Норвегии может получить преимущество в борьбе за медали на чемпионате мира в следующем году.

Были использованы два вида навигаторов – обычный и GPS-часы. Мы измерили скорость и то, сколько времени спортсмены теряют или наоборот выигрывают на том или ином участке трассы.