Ср, 30.01.2019
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Квартиранты разгромили съемную квартиру

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Надо же было так порвать линолеум!

ФОТО: pobeda26.ru

В Ставропольском крае разыскивают нанимателей, разгромивших чужую квартиру. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное информационное агентство «Победа26».

Постояльцы — семья из восьми человек — оставили в помещении жуткий беспорядок, украли раковину из ванной комнаты, задолжали около 15 тысяч рублей за коммунальные услуги и, более того, попытались компенсировать ущерб фальшивыми деньгами.

Трехкомнатную квартиру в Ставрополе недобросовестным арендаторам сдала семья, живущая в Пятигорске. Следить за съемщиками постоянно владельцы не могли и приехали с проверкой лишь тогда, когда узнали о серьезном долге по коммунальным платежам.

Арендаторов хозяева не застали — те съехали без предупреждения. Хозяев ужаснуло состояние квартиры, отмечает агентство: балкон был весь усыпан собачьими экскрементами, полы в прилегающей жилой комнате вздулись, линолеум в детской был разодран, а стены разрисованы. Кроме того, съемщики прокурили кухню, прожгли один из подоконников и забрали из санузла раковину.

Владельцам квартиры они оставили «компенсацию» — купюру номиналом пять тысяч рублей, которая оказалась поддельной. Хозяева пытаются связаться с бывшими арендаторами, но те игнорируют телефонные звонки.

Кто-то из наших читателей может поделиться подобным негативным опытом?

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