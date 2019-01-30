Квартиранты разгромили съемную квартиру

Постояльцы — семья из восьми человек — оставили в помещении жуткий беспорядок, украли раковину из ванной комнаты, задолжали около 15 тысяч рублей за коммунальные услуги и, более того, попытались компенсировать ущерб фальшивыми деньгами.

Трехкомнатную квартиру в Ставрополе недобросовестным арендаторам сдала семья, живущая в Пятигорске. Следить за съемщиками постоянно владельцы не могли и приехали с проверкой лишь тогда, когда узнали о серьезном долге по коммунальным платежам.

Арендаторов хозяева не застали — те съехали без предупреждения. Хозяев ужаснуло состояние квартиры, отмечает агентство: балкон был весь усыпан собачьими экскрементами, полы в прилегающей жилой комнате вздулись, линолеум в детской был разодран, а стены разрисованы. Кроме того, съемщики прокурили кухню, прожгли один из подоконников и забрали из санузла раковину.

Владельцам квартиры они оставили «компенсацию» — купюру номиналом пять тысяч рублей, которая оказалась поддельной. Хозяева пытаются связаться с бывшими арендаторами, но те игнорируют телефонные звонки.