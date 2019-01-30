Полезно: как обновить кухонный фартук, не сбивая плитку

Что делать с вышедшим из моды кафелем в цветочек, если глобальный ремонт на кухне не входит в ваши планы? Чудес не обещаем, поработать в любом случае придется, но варианты есть!

Покрасить фартук

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Эта мысль приходит в голову первой, но влечет за собой массу вопросов. Ляжет ли краска, не будет ли слишком очевидно, что плитку покрасили, не станет ли просвечивать старая плитка, особенно если новый тон светлее?

Вообще, если соблюдать технологию, краски ложатся на плитку хорошо. Для керамики годятся разные: латексная, масляная, эпоксидная, алкидная эмаль. Есть и специальная краска для керамики, она подороже, ее используют для отдельных плиток и рисунков.

Расписать плитку

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Покрасить фартук на кухне белой краской и дополнительно декорировать — чем не идея! Можно нанести орнамент, можно скопировать панно известного художника, а можно разрисовать только несколько плиток - в любом случае эффектный результат обеспечен.

Заклеить пленкой для плитки

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Доступный, но неоднозначный способ изменить внешний вид плитки — залепить ее самоклеящейся пленкой. Успех предприятия очень зависит от эстетического чутья и аккуратности. Хорошо, что теперь есть качественные стикеры специально для плитки, причем самого разного формата. И теперь на ней не только фотодекор с клубникой, баклажанами и яблоками. Разнообразие огромно, можно подобрать интересные и неизбитые варианты.

Закрыть фартук листом облицовки

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Проще всего обновить фартук на кухне, если прикрыть старый кафель листом облицовочного материала — из оргалита или МДФ. Такие продаются в строительных супермаркетах и в IKEA. Вариант подходит для фартука, зажатого между рядами верхних и нижних шкафчиков. Очень недорого.

Способов и материалов много. Среди них - использовать закаленное стекло, лист металла и даже старое зеркало...