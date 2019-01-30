Ср, 30.01.2019
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  • Таллинн
  • Не продадите - возьмем под охрану: борьба за недвижимость около бастиона Скооне продолжается

Не продадите - возьмем под охрану: борьба за недвижимость около бастиона Скооне продолжается

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Слева - здание насосной на Сууртюки, 12.

ФОТО: скриншот с сайта Google maps

Таллиннская городская управа сделала Департаменту охраны памятников старины предложение взять под  временную охрану находящиеся на недвижимости по адресу Сууртюки, 12 исторические здания  паровозной насосной и железнодорожных мастерских в качестве памятников зодчества.

«Эти здания, - подчеркнул вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, - ценные образцы железнодорожной прикладной архитектуры конца XIX - начала ХХ века и свидетели начавшегося в 70-е годы позапрошлого века преобразования западной стороны земляных укреплений Старого города в главный железнодорожный узел Таллинна. После взятия под временную охрану Таллиннский департамент городского планирования закажет экспертную оценку на предмет признания этих зданий памятниками».

Здание насосной было построено в конце позапрошлого века для перекачивания воды в котлы паровозов. Здание сохранило неоштукатуренную известняковую кладку первого этажа, бревенчатые, крытые вертикальной и горизонтальной дощатой обшивкой стены второго этажа и башню освещения на крыше. В советское время одноэтажная часть здания была дополнена помещением для водяной цистерны из красного кирпича. Здание мастерской было построено перед первой мировой войной. В нем особое внимание привлекает члененная мощными пилястрами  и кирпичными сводами известняковая  кладка под расшивку, а также арочная крыша на металлических стояках. Во время пожара 2015 года была уничтожена покрытая толем ее деревянная обрешетка.

Новиков констатировал, что намерение Эстонской железной дороги продать с торгов расположенный вплотную к бастиону Скооне участок с указанными зданиями наносит ущерб интересам города, который намерен превратить эту ценную историческую территорию в общедоступную зону отдыха. Одна попытка такого рода продажи с начальной ценой в 3 миллиона евро уже провалилась из-за отсутствия предложений. Но совет железной дороги  отказал в отчуждении  участка городу и решил повторить попытку. Город, в свою очередь, предупредил возможных покупателей о бесперспективности этого приобретения, поскольку участок находится в охранной зоне Старого города и на него распространяются вытекающие из этого ограничения на новую застройку.

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