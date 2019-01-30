Не продадите - возьмем под охрану: борьба за недвижимость около бастиона Скооне продолжается

Таллиннская городская управа сделала Департаменту охраны памятников старины предложение взять под временную охрану находящиеся на недвижимости по адресу Сууртюки, 12 исторические здания паровозной насосной и железнодорожных мастерских в качестве памятников зодчества.
«Эти здания, - подчеркнул вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, - ценные образцы железнодорожной прикладной архитектуры конца XIX - начала ХХ века и свидетели начавшегося в 70-е годы позапрошлого века преобразования западной стороны земляных укреплений Старого города в главный железнодорожный узел Таллинна. После взятия под временную охрану Таллиннский департамент городского планирования закажет экспертную оценку на предмет признания этих зданий памятниками».
Здание насосной было построено в конце позапрошлого века для перекачивания воды в котлы паровозов. Здание сохранило неоштукатуренную известняковую кладку первого этажа, бревенчатые, крытые вертикальной и горизонтальной дощатой обшивкой стены второго этажа и башню освещения на крыше. В советское время одноэтажная часть здания была дополнена помещением для водяной цистерны из красного кирпича. Здание мастерской было построено перед первой мировой войной. В нем особое внимание привлекает члененная мощными пилястрами и кирпичными сводами известняковая кладка под расшивку, а также арочная крыша на металлических стояках. Во время пожара 2015 года была уничтожена покрытая толем ее деревянная обрешетка.
Новиков констатировал, что намерение Эстонской железной дороги продать с торгов расположенный вплотную к бастиону Скооне участок с указанными зданиями наносит ущерб интересам города, который намерен превратить эту ценную историческую территорию в общедоступную зону отдыха. Одна попытка такого рода продажи с начальной ценой в 3 миллиона евро уже провалилась из-за отсутствия предложений. Но совет железной дороги отказал в отчуждении участка городу и решил повторить попытку. Город, в свою очередь, предупредил возможных покупателей о бесперспективности этого приобретения, поскольку участок находится в охранной зоне Старого города и на него распространяются вытекающие из этого ограничения на новую застройку.