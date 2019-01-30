В ближайшее время в Таллинне может быть нарушено автобусное движение

В связи с вынужденным переходом на обслуживание Tallinna Linnatranspordi AS с 1 февраля дополнительно 11 автобусных линий и вызванной этим нехваткой водительского состава Таллиннский транспортный департамент предупреждает о возможных отклонениях от расписания и других переменах в движении общественного транспорта и просит предусматривать время на передвижения по городу с запасом, а также понимания со стороны пассажиров, сообщила пресс-служба горуправы.

В связи с изменением спроса закрывается автобусная линия № 19, а маршрут автобусов линии № 44 изменяется следующим образом: торговый центр Viru, Нарвское шоссе, ул. Вана-Куули, Лийкури, Варраку, Пунане, Варраку, Лийкури, Нарвское шоссе, ул. Хобуяама. В дальнейшем обслуживание пассажиров линии № 19 будет осуществляться автобусами линий №№ 35 и 44.

На автобусной линии № 29 добавляется в районе перекрестка улиц Прийсле и Хоолдекоду новая остановка Kuuskivi.

Увеличивается количество рейсов на трамвайных линиях 2 и 4, что ведет к изменению расписания на всех трамвайных линиях.

Горуправа просит также обратить внимание, что с 1 февраля меняются расписания движения на многих автобусных линиях. С новыми расписаниями можно ознакомиться по адресу https://transport.tallinn.ee/

По словам председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Дениса Бородича, переходный период, связанный со сменой оператора 11 автобусных линий, займет до двух месяцев, большая часть необходимой дополнительной рабочей силы уже имеется.

Бородич подчеркнул на пресс-конференции горуправы Таллинна, что речь не идет об обычной ситуации, поскольку еще несколько недель назад предполагалось, что MRP Linna Liinid будет обслуживать автобусные линии еще 2,5 года. В этой связи он попросил пассажиров запастись терпением на переходный период.

По словам главы TLT, переходный период пройдет в два этапа. Первый этап начнется 1 февраля, в это время компания задействует весь имеющийся подвижной состав и резервы рабочей силы для обслуживания линий.

По словам Бородича, это позволит обслуживать все линии в этот период на 95,3 процента. Чтобы довести этот показатель до 100 процентов, TLT в ближайшее время заключит тендерные договоры, чтобы вывести на линии 55 дополнительных автобусов. Поскольку это подержанные автобусы, TLT, по словам Бородича, сфокусируется на их техническом контроле, чтобы убедиться в том, что они исправны.

На этой неделе на линии должны выйти пять дополнительных автобусов, а на следующей неделе еще пять. Весь процесс займет 30-60 дней и к концу этого периода планируется восстановить движение по обычному графику.

С пятницы, 1 февраля, TLT перенимает обслуживание автобусных линий, оператором которых до сих пор была компания MRP Linna Liinid.

Договор с компанией был расторгнут, поскольку она столкнулась с платежными затруднениями и попросила горуправу расторгнуть договор с февраля этого года.

В этой связи TLT объявила о наборе 125 водителей автобусов и не менее 10 слесарей-авторемонтников и слесарей-электриков. По словам Бородича, на данный момент уже имеется большая часть необходимой рабочей силы.