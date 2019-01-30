США о российском допинге: миллионные штрафы и десять лет тюрьмы

В США полным ходом идет подготовка к принятию так называемого "Закона Родченкова". После обсуждения в ВАДА статуса российской антидопинговой лаборатории руководитель USADA Трэвис Тайгерт и сенатор Шелдон Уайтхаус сообщили, какие именно меры наказания будут применяться к нарушителям антидопинговых правил, передает Postimees.
По предложенному законопроекту штраф за господдержку допинга будет составлять миллион долларов, а тюремный срок, который возможно назначить - десять лет заключения.
"Всемирная борьба с допингом нуждается в доработке. Сейчас только сами спортсмены могут понести наказание, государства же отделываются легким испугом и продолжают дальше уничтожать олимпийский спорт" - полагает Трэвис Тайгерт.
По словам авторов законопроекта прежде всего борьба с допингом нуждается в ужесточении из-за проблем с Россией. Как неоднократно подчеркивал автор доклада о российском допинге Ричард Макларен, именно в России поддержка допинга была на государственном уровне, охватывая более 30 спортдисциплин и тысячи спортсменов.
"Знаем на своем опыте, что российскому коррумпированному правительству необходимо жестко противостоять - заявил Уайтхаус - Все иные полумеры только подстегивают их продолжать в том же духе. Деятельность ВАДА и МОК в этом направлении, к сожалению, недостаточна."
В США велико разочарование в ВАДА. Причина проста: ВАДА не получила от России вовремя сведения о допинг-пробах, но не приняла никаких мер в отношении российского спорта.
"В будущем Россия и прочие авторитарные режимы должны усвоить, что они будут привлечены к ответственности за любое пособничество в употреблении допинга" - заявила член Палаты представителей Шейла Джексон Ли.
По плану авторов, закон должен строго наказывать манипуляторов с запрещенными препаратами, а также защищать тех, кто осмеливается открыто заявить о массовых нарушениях антидопинговых правил.
"У нас есть пример доктора Родченкова - заявил сенатор Роджер Викер - После того как он осмелился заявить о программе поддержки допинга в России, его жизнь находится в опасности. Такие люди, как Родченков, достойны лучшей жизни, ведь они помогают сохранить спорт чистым."