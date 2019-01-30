США о российском допинге: миллионные штрафы и десять лет тюрьмы

По предложенному законопроекту штраф за господдержку допинга будет составлять миллион долларов, а тюремный срок, который возможно назначить - десять лет заключения.

"Всемирная борьба с допингом нуждается в доработке. Сейчас только сами спортсмены могут понести наказание, государства же отделываются легким испугом и продолжают дальше уничтожать олимпийский спорт" - полагает Трэвис Тайгерт.

По словам авторов законопроекта прежде всего борьба с допингом нуждается в ужесточении из-за проблем с Россией. Как неоднократно подчеркивал автор доклада о российском допинге Ричард Макларен, именно в России поддержка допинга была на государственном уровне, охватывая более 30 спортдисциплин и тысячи спортсменов.

"Знаем на своем опыте, что российскому коррумпированному правительству необходимо жестко противостоять - заявил Уайтхаус - Все иные полумеры только подстегивают их продолжать в том же духе. Деятельность ВАДА и МОК в этом направлении, к сожалению, недостаточна."

В США велико разочарование в ВАДА. Причина проста: ВАДА не получила от России вовремя сведения о допинг-пробах, но не приняла никаких мер в отношении российского спорта.

"В будущем Россия и прочие авторитарные режимы должны усвоить, что они будут привлечены к ответственности за любое пособничество в употреблении допинга" - заявила член Палаты представителей Шейла Джексон Ли.

По плану авторов, закон должен строго наказывать манипуляторов с запрещенными препаратами, а также защищать тех, кто осмеливается открыто заявить о массовых нарушениях антидопинговых правил.