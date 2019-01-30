Лучшая молодая спортсменка Ида-Вирумаа бросила танцы и взялась за штангу

Абсолютная чемпионка Эстонии

Лучшей молодой спортсменкой уезда стала Ангелина Матюхина из Кохтла-Ярве, которая недавно также была названа лучшей молодой спортсменкой этого города. Ангелина занимается тяжелой атлетикой всего три года, но уже поставила несколько рекордов Эстонии. Прошедший год стал для нее очень урожайным на высокие награды - Ангелина стала в своей весовой категории чемпионкой Эстонии сразу среди юниоров, молодых спортсменок и взрослых. А затем на чемпионате Европы среди юниоров, который проходил в Италии, завоевала бронзовую медаль.

Глядя на Ангелину невозможно предположить, что она штангистка. Выступает девушка в весовой категории 53 килограмма, но поднимает вес заметно тяжелее собственного. На Чемпионате Европы ее результаты - 61 кг в рывке и 81 кг в толчке.

- Как вы пришли в этот спорт?

- Видела в интернете много видео об этом спорте, - говорит Ангелина. - Подумала: может быть, попробовать? Пришла на тренировку, и мне очень понравилось. И я решила заниматься.

- А что именно понравилось?

- Ну… ставить свои цели и идти к мечте.

- О чем мечтаете сейчас?

- Сначала на чемпионат мира хочется попасть, потом - на Олимпийские игры.

- Тяжелая атлетика - это только упражнения со штангой?

- Да, на соревнованиях два упражнения - рывок и толчок, три попытки в рывке, три попытки в толчке. Побеждает тот, кто поднял больший вес.

- Вы в тяжелой атлетике всего три года. А чем занимались раньше?

- Семь лет занималась танцами.

- Какой неожиданный поворот - штанга после танцев! Почему бросили танцы?

- У меня была астма, она мешала заниматься.

- А если бы была возможность продолжать, танцевали бы сейчас?

- Думаю, да.

Тренер Ангелины Анатолий Сосновский признается, что планировал завершать свою карьеру и уходить на пенсию, но появление перспективной спортсменки заставило его серьезно пересмотреть планы.

"Так получилось, что Геля заглянула к нам в зал и осталась - за три года она мастер спорта, рекордсменка, - рассказывает тренер. - Если есть хороший тренер и хороший материал, скажем так грубо, можно кое-что сделать. На чемпионате Европы она разделила третье-четвертое место в рывке - поскольку девочка из Польши подняла тот же самый вес, но раньше, то по правилам, она победила. А в толчке Ангелина была вторая. И по сумме очков стала третьей".

Время называть лучших

Лучших спортсменов года традиционно называют в городах Ида-Вирумаа и по уезду в целом в конце каждого года или в начале следующего. В Кохтла-Ярве лучших спортсменов назвали в декабре на совместном заседании горуправы и депутатской комиссии по культуре и спорту. В Нарве церемония объявления лучших спортсменов прошлого года назначена на 31 января.

А Союз спорта Ида-Вирумаа назвал лучших по уезду в целом 29 января, также в Нарве - церемония прошла в Нарвском колледже Тартуского университета.

Титул лучшего спортсмена уезда получил борец из Кохтла-Ярве Евгений Солтрук. Лучшей спортсменкой Ида-Вируский союз спорта признал лыжницу из Кивиыли Татьяну Маннима. Лучшим молодым спортсменом был назван также борец из Кохтла-Ярве Эрик Рейнбок, а молодой спортсменкой - Ангелина Матюхина.