Нарвский "Транс" признали спортивной командой года в Ида-Вирумаа

"Всегда приятно, когда тебя отмечают и награждают, - сказал президент "Транса" Николай Бурдаков. - Ранее мы неоднократно получали этот приз, но последние годы были для нашей главной команды не слишком удачным. А в прошлом чемпионате Эстонии удалось выступить хорошо".