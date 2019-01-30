Нарвский "Транс" признали спортивной командой года в Ида-Вирумаа

Нарвский футбольный клуб "Транс", занявший четвертое место в прошлогоднем чемпионате Эстонии по футболу, признали спортивной командой года в Ида-Вирумаа, передает rus.err.ee.
"Всегда приятно, когда тебя отмечают и награждают, - сказал президент "Транса" Николай Бурдаков. - Ранее мы неоднократно получали этот приз, но последние годы были для нашей главной команды не слишком удачным. А в прошлом чемпионате Эстонии удалось выступить хорошо".
Лучшим спортсменом северо-восточного региона Эстонии по результатам 2018 года признали борца Евгения Солтрука из Кохтла-Ярве, который занял 9-е место на чемпионате Европы, а лучшей спортсменкой - лыжницу Татьяну Маннима, занявшую на Олимпиаде в Пхёнчхане 28-е место на дистанции 30 км с общим стартом.