Facebook платит пользователям по 20 долларов в месяц, чтобы получить доступ к их личным данным на смартфонах

Оказывается, еще с 2016 года Facebook платит некоторым пользователям за установку своего приложения Facebook Research. Оно представляет собой сервер VPN, но основная его особенность в том, что оно собирает неимоверное количество данных о пользователях.

За установку и использованием Facebook Research компания платит пользователям по 20 долларов в месяц плюс реферальные сборы. За эту более чем скромную сумму Facebook получает очень многое. Согласно данным эксперта по безопасности компании Guardian Mobile Firewall, если Facebook использует все разрешения, которые получат ее приложение, то она имеет доступ к личным сообщениям пользователей в социальных сетях и мессенджерах, к фотографиям и видео, отправленным другим пользователям, к электронным письмам, истории браузера, геолокации и так далее. Фактически приложение дает практически неограниченный доступ к личным данным на устройстве.

Стоит отметить, что у Facebook было еще одно подобное приложение под названием Onavo Protect, которое в итоге Apple удалила из App Store, когда стало известно, что делает это ПО. Что же касается Facebook Research, его пользователи загружают из сторонних ресурсов.