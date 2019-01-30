Полиция обратилась к водителям с важным призывом

Так, Лыунаская префектура в своем обращении в соцсети Facebook призывает счастливых обладателей новых автомобилей следить за тем, чтобы в непогоду у них были включены не только дневные ходовые огни, но и ближний свет.

«У вас умный автомобиль. А если световые приборы работают в автоматическом режиме, то переключение на ближний свет происходит без вашего вмешательства в зависимости от освещенности. На улице действительно может быть светло, поэтому машина считает, что включать задние фонари не нужно. Но если выехать на дорогу в метель, поездка с выключенными габаритными огнями может быть опасна, поскольку едущий позади вас водитель не сможет вовремя заметить ваш автомобиль и оценить скорость движения», - говорится в сообщении.