Ср, 30.01.2019
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  • Полиция обратилась к водителям с важным призывом

Полиция обратилась к водителям с важным призывом

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Метель.

ФОТО: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

В последние недели по стране наблюдаются непростые дорожные условия, но, видимо, не все обладатели довольно новых автомобилей понимают, как пользоваться световыми приборами.

Так, Лыунаская префектура в своем обращении в соцсети Facebook призывает счастливых обладателей новых автомобилей следить за тем, чтобы в непогоду у них были включены не только дневные ходовые огни, но и ближний свет.

«У вас умный автомобиль. А если световые приборы работают в автоматическом режиме, то переключение на ближний свет происходит без вашего вмешательства в зависимости от освещенности. На улице действительно может быть светло, поэтому машина считает, что включать задние фонари не нужно. Но если выехать на дорогу в метель, поездка с выключенными габаритными огнями может быть опасна, поскольку едущий позади вас водитель не сможет вовремя заметить ваш автомобиль и оценить скорость движения», - говорится в сообщении.

По словам полиции, в случае метели и плохой видимости следует самостоятельно включить ближний свет. Тогда у машины включатся и задние фонари. В случае очень сильной метели можно также использовать задние противотуманные огни.

«Лучше достаточная дистанция, чем вмятина на багажнике!» - резюмировала полиция.

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