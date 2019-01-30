Видео: в Ласнамяэ водитель грубо нарушил ПДД прямо на глазах у полиции

Teine video eilsest tööpäevast. Esimese ristmiku ületab sõiduk punase tulega ja teise ristmiku kollase tulega. Juhi põhjendus vabandus oli, et ta kartis pidurdada!? #politsei #liiklus pic.twitter.com/jtkCSQtKHo — Darvy Kõdar (@KodarDarvy) January 30, 2019

Свои действия мужчина объяснил полиции тем, что боялся затормозить. В момент происшествия в Таллинне был снегопад и дорожные условия были тяжелыми.

Инцидент произошел на мосту Мустакиви. На видеозаписи с бортовой камеры полиции, видно как полицейская машина останавливается, когда на светофоре загорается красный. Однако в другом ряду движения белый внедорожник, ехавший со стороны Петербургского шоссе, на большой скорости перекресток проезжает.