Видео: в Ласнамяэ водитель грубо нарушил ПДД прямо на глазах у полиции
Вчера в таллиннском районе Ласнамяэ полиция задержала водителя внедорожника, который прямо на глазах у блюстителей порядка проехал на красный свет два перекрестка, передает Postimees.
Teine video eilsest tööpäevast. Esimese ristmiku ületab sõiduk punase tulega ja teise ristmiku kollase tulega. Juhi põhjendus vabandus oli, et ta kartis pidurdada!? #politsei #liiklus pic.twitter.com/jtkCSQtKHo— Darvy Kõdar (@KodarDarvy) January 30, 2019
Свои действия мужчина объяснил полиции тем, что боялся затормозить. В момент происшествия в Таллинне был снегопад и дорожные условия были тяжелыми.
Инцидент произошел на мосту Мустакиви. На видеозаписи с бортовой камеры полиции, видно как полицейская машина останавливается, когда на светофоре загорается красный. Однако в другом ряду движения белый внедорожник, ехавший со стороны Петербургского шоссе, на большой скорости перекресток проезжает.
Первый перекресток внедорожник проехал на красный свет, второй - на желтый. Полиция задержала водителя.