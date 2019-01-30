Ср, 30.01.2019
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  • Видео: в Ласнамяэ водитель грубо нарушил ПДД прямо на глазах у полиции

Видео: в Ласнамяэ водитель грубо нарушил ПДД прямо на глазах у полиции
"Я боялся затормозить!"

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Скриншот видео.

ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Вчера в таллиннском районе Ласнамяэ полиция задержала водителя внедорожника, который прямо на глазах у блюстителей порядка проехал на красный свет два перекрестка, передает Postimees.

Свои действия мужчина объяснил полиции тем, что боялся затормозить. В момент происшествия в Таллинне был снегопад и дорожные условия были тяжелыми.

Инцидент произошел на мосту Мустакиви. На видеозаписи с бортовой камеры полиции, видно как полицейская машина останавливается, когда на светофоре загорается красный. Однако в другом ряду движения белый внедорожник, ехавший со стороны Петербургского шоссе, на большой скорости перекресток проезжает.

Первый перекресток внедорожник проехал на красный свет, второй - на желтый. Полиция задержала водителя.

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