На портале недвижимости KV.EE появилась новая услуга - «История объекта»

«"История объекта" - относительно новая и, как нам кажется, полезная услуга на KV.EE, с помощью которой мы предлагаем интересную информацию и для покупателя недвижимости, и для продавца», - сказал Теслон.

Заказчик этой услуги видит историю продажи объекта, историю ценообразования и активность объявлений об аренде и продаже в многоквартирном доме, а также историю продаж и аренды других объектов в том же многоквартирном доме.

«История продаж показывает, когда объявление было впервые опубликовано, когда оно было снято или перестало быть активным и, если его снова опубликовали на портале, то когда именно, - объяснил руководитель портала KV.EE. - История цены показывает все изменения стоимости объекта на протяжении времени публикации. Кроме того, мы показываем активные объявления о продаже квартир в том же доме».

Часто бывает интересно посмотреть историю продаж и увидеть, как менялись цены на квартиры в одном и том же доме на протяжении более чем десяти лет. Такую информацию тоже можно получить, нажав на кнопку Objekti ajalugu.