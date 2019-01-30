Картина дня: возврат налогов, рейтинги партий и утечка данных

Стало известно, какую сумму Налогово-таможенный департамент вернет жителям Эстонии

По предварительным данным Налогово-таможенного департамента (MTA), по итогам минувшего года жителям Эстонии, использовавшим необлагаемый доход не в полном объеме, будет возвращено около 141 миллиона евро подоходного налога. Читайте далее...

Налоговый департамент приготовил жителям Эстонии сюрприз

Долгожданная декларация о доходах в этом году будет с небольшим, но интересным сюрпризом: департамент создал графу, где человек, получавший зарплату в конверте, может признать это и честно заплатить налоги. Читайте далее...

В ближайшее время в Таллинне может быть нарушено автобусное движение

В связи с расторжением договора с MRP Linna Liinid в Таллинне с пятницы возможны нарушения в работе общественного транспорта столицы. Читайте далее...

Названа самая безопасная страна мира

Журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год. Читайте далее...

С мая водителям грузовиков нельзя будет платить меньше 950 евро в месяц

Минимальная месячная брутто-зарплата водителей грузовиков, работающих в пределах Эстонии, с 1 мая вырастет до 950 евро, поскольку это предусматривает договор, который накануне подписали Союз автотранспортных предприятий и транспортный профсоюз. Читайте далее...

Рейтинг партий: центристы лидируют, но популярность Партии реформ ощутимо возросла

В январе наиболее стремительно выросла поддержка оппозиционной Партии реформ, а самой популярной политической силой продолжает оставаться Центристская партия: об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR. Читайте далее...

Кийслер: непринятие Закона об отходах грозит Эстонии разбирательством со стороны Брюсселя

Министр окружающей среды Сийм Кийслер раскритиковал принятое в парламенте решение отправить Закон об отходах на доработку. Читайте далее...

Жители Кивиыли страдают от вони, тяжело дышать и в лыжном центре

Кивиылиский лыжный центр впервые за многие годы радуется приличной снежной зиме. Хорошей лыжной погодой на выходных пытаются воспользоваться около двух тысяч человек, но иногда им на головы вместо привычного белого снега начинает сыпаться черный, рассказали журналисты передачи «Радар», выходящей на телеканале Kanal2. Читайте далее...

Видео: в Ласнамяэ водитель грубо нарушил ПДД прямо на глазах у полиции

Вчера в таллиннском районе Ласнамяэ полиция задержала водителя внедорожника, который прямо на глазах у блюстителей порядка проехал на красный свет два перекрестка. Читайте далее...

Налоговая паника отменяется, поскольку все платили вслепую

Хотя и я сам предсказывал, что накануне выборов начнется паника вокруг подоходного налога, кажется, что теперь мне вместе с оппозицией придется взять свои слова обратно. Люди отказались от подсчетов и платили государству вслепую. Читайте далее...

Сависаар прилетел в Нарву вместе с Олегом Гроссем