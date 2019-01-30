Картина дня: возврат налогов, рейтинги партий и утечка данных

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Стало известно, какую сумму Налогово-таможенный департамент вернет жителям Эстонии
По предварительным данным Налогово-таможенного департамента (MTA), по итогам минувшего года жителям Эстонии, использовавшим необлагаемый доход не в полном объеме, будет возвращено около 141 миллиона евро подоходного налога. Читайте далее...
Налоговый департамент приготовил жителям Эстонии сюрприз
Долгожданная декларация о доходах в этом году будет с небольшим, но интересным сюрпризом: департамент создал графу, где человек, получавший зарплату в конверте, может признать это и честно заплатить налоги. Читайте далее...
В ближайшее время в Таллинне может быть нарушено автобусное движение
В связи с расторжением договора с MRP Linna Liinid в Таллинне с пятницы возможны нарушения в работе общественного транспорта столицы. Читайте далее...
Названа самая безопасная страна мира
Журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год. Читайте далее...
С мая водителям грузовиков нельзя будет платить меньше 950 евро в месяц
Минимальная месячная брутто-зарплата водителей грузовиков, работающих в пределах Эстонии, с 1 мая вырастет до 950 евро, поскольку это предусматривает договор, который накануне подписали Союз автотранспортных предприятий и транспортный профсоюз. Читайте далее...
Рейтинг партий: центристы лидируют, но популярность Партии реформ ощутимо возросла
В январе наиболее стремительно выросла поддержка оппозиционной Партии реформ, а самой популярной политической силой продолжает оставаться Центристская партия: об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR. Читайте далее...
Кийслер: непринятие Закона об отходах грозит Эстонии разбирательством со стороны Брюсселя
Министр окружающей среды Сийм Кийслер раскритиковал принятое в парламенте решение отправить Закон об отходах на доработку. Читайте далее...
Жители Кивиыли страдают от вони, тяжело дышать и в лыжном центре
Кивиылиский лыжный центр впервые за многие годы радуется приличной снежной зиме. Хорошей лыжной погодой на выходных пытаются воспользоваться около двух тысяч человек, но иногда им на головы вместо привычного белого снега начинает сыпаться черный, рассказали журналисты передачи «Радар», выходящей на телеканале Kanal2. Читайте далее...
Видео: в Ласнамяэ водитель грубо нарушил ПДД прямо на глазах у полиции
Вчера в таллиннском районе Ласнамяэ полиция задержала водителя внедорожника, который прямо на глазах у блюстителей порядка проехал на красный свет два перекрестка. Читайте далее...
Налоговая паника отменяется, поскольку все платили вслепую
Хотя и я сам предсказывал, что накануне выборов начнется паника вокруг подоходного налога, кажется, что теперь мне вместе с оппозицией придется взять свои слова обратно. Люди отказались от подсчетов и платили государству вслепую. Читайте далее...
Сависаар прилетел в Нарву вместе с Олегом Гроссем
30 января бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар посетил Нарву. Здесь он пообщался с журналистами, но текущую политическую обстановку всячески старался не комментировать. В пограничный город Сависаар прибыл на вертолете Олега Гросся, который вскоре откроет здесь еще один магазин. Читайте далее...
Антикоррупционное бюро провело обыски у мэра Риги Ушаков
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии в среду, 30 января, провели обыски в кабинете мэра Риги Нила Ушакова и у него дома. Представителей ведомства сопровождал директор юридического управления думы Янис Лиепиньш. Читайте далее...
Утечка данных: 460 000 электронных адресов с эстонским доменом находятся под угрозой
По данным Государственного департамент инфосистем (RIA), произошедшая 17 января утечка данных касается примерно 460 000 э-мэйл адресов с эстонским доменом (которые оканчиваются на «.ee»), пишет Postimees. 180 000 из них пострадали и от предыдущих утечек. Таким образом, в сеть утекли 280 000 новых адресов, большинство – вместе с паролями. Читайте далее...
Видео: по шоссе Таллинн-Нарва бегут удравшие из конюшни лошади
Читатель прислал в редакцию Rus.Postimees видеозапись, на которой можно увидеть испуганный лошадей, бегущих перед полицейской машины с включенной сиреной. "Зачем полиция пугала лошадей сиреной?" - спрашивал возмущенный читатель. Мы обратились за комментариями к блюстителям порядка. Читайте далее...
Видео: по шоссе Таллинн-Нарва бегут удравшие из конюшни лошади
Читатель прислал в редакцию Rus.Postimees видеозапись, на которой можно увидеть испуганный лошадей, бегущих перед полицейской машины с включенной сиреной. "Зачем полиция пугала лошадей сиреной?" - спрашивал возмущенный читатель. Мы обратились за комментариями к блюстителям порядка. Читайте далее...
Жениться, развестись и принять наследство теперь будет возможно по видеомосту
Рийгикогу одобрил законопроект о внесении поправок в Закон о нотариальном удостоверении, который позволяет нотариусам совершать определенные виды нотариальных действий без физического присутствия клиента, используя видеомост. Читайте далее...
США требуют выдачи гражданина Эстонии, обвиняемого в преступлениях
На предстоящем в четверг заседании правительство обсудит вопрос о передаче США гражданина Эстонии, обвиняемого в США по 52 пунктам совершенных в 2012-2015 годах преступлений, сообщила пресс-служба правительства. Читайте далее...
В Маарду подняли зарплаты учителей и специалистов детсадов
Депутаты Маардуского горсобрания депутаты приняли решение изменить минимальную зарплату учителей и опорных специалистов детских садов города при полной рабочей нагрузке, сообщила в среду BNS пресс-служба Маарду. Читайте далее...
Наружная реклама EKRE запрещена, в отличие от рекламы центристов
И хотя в прошлую среду полицейские сказали, что прицеп с рекламой Урмаса Симона, баллотирующегося в Рийгикогу по списку EKRE, находится в соответствии с законом, сегодня оказалось, что он все же должен ее убрать. Читайте далее...