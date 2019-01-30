Отвечают эксперты: почему не все бутылки можно сдать и зачем в косметике микропластик?

На обсуждении, прошедшем на прошлой неделе в Ласнамяэ под эгидой Еврокомиссии, у участников возникло немало вопросов, касающихся пластиковых отходов, сортировки мусора, организации городского пространства и т.п. Rus.Postimees попросил ответить на них участников дискуссии - советника по науке Министерства окружающей среды Катарийну Вийк и главного специалиста отдела отходов Таллиннского департамента окружающей среды Александра Тараскина.
- Что делать, если вода из-под крана опасна для здоровья?
КВ: Качество водопроводной воды в Эстонии должно соответствовать строгим санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным для всех членов ЕС. Хлорирование воды на водоочистных станциях не проводится уже больше 20 лет. Для очистки воды в Эстонии практически на всех водоочистных станциях используется ее озонирование. В отношении качества питьевой воды действуют строгие требования, и, таким образом, по всей Эстонии вода из-под крана считается безопасной.
АТ: Необходимо обратиться в Департамент здоровья (Terviseamet) и в Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja Toiduamet), эти учреждения отвечают за безопасность и качество питьевой воды. Если же вы только подозреваете, что вода не соответствует установленным нормам, рекомендую обратиться с вопросом, в первую очередь, к поставщику услуги, в Таллинне это предприятие Tallinna Vesi AS.
- Действительно ли туристы влияют на нашу природу в два-три раза больше, чем местные жители?
АТ: Гости, несомненно, влияют на окружающую среду Эстонии, однако говорить о двукратной нагрузке в сравнении с жителями некорректно, ведь туристы пребывают здесь только определенное время и покупают товары, которые вместе с упаковкой будут переработаны в другой стране. Как и наши гости, мы сами путешествуем и не заботимся о том мусоре, который возник при производстве пищи, подготовке развлечений, производстве сувениров и других товаров, т.е. происходит в какой-то степени взаимозачет. Многие популярные среди туристов места подвергаются действительно высокой нагрузке, поэтому власти вводят различные регулирующие ограничения, например, налоги, нормы числа посетителей, лицензии на пассажирский транспорт и др. Думаю, при нынешнем росте туристического потока необходимо провести исследования с привлечением авторитетных специалистов, чтобы установить степень влияния туристического бизнеса на экологию сегодня, спрогнозировать его на ближайшие годы и составить план действий по уменьшению влияния туризма на окружающую среду, которому стали бы следовать все учреждения и предприятия, связанные с этой отраслью экономики.
- Надо ли тогда проводить просветительскую работу в области экологии еще и среди туристов?
АТ: Эта работа необходима, если мы хотим действительно что-то изменить к лучшему. Решение может быть найдено на разных уровнях: от доступа к информации у туристов на родном языке, предоставления возможности быть экотуристом в нашей стране до серьезных требований к нашим гостям быть внимательными и беречь наш дом, Эстонию, так, как это делаем мы. Думаю, эти задачи должны полностью возлагаться на хозяина дома и, конечно, сам он должен подавать пример гостю.
- Как собирают и перерабатывают просроченные продукты питания из продуктовых магазинов?
КВ: За утилизацию просроченных продуктов питания в магазине отвечает сам магазин. Есть продукты с маркировкой "годен до" (kõlblik kuni) и "лучше употребить до" (parim enne). Большую часть продукции с истекшей маркировкой "лучше употребить до" можно есть. Некоторые такие продукты можно есть в течение двух лет после того, как истечет срок годности. Поэтому такие продукты многие магазины отдают в Продуктовый банк (Toidupank), который потом передает их нуждающимся людям. Маркировка "годен до" означает, что по истечении данного срока продукт употреблять нельзя. Такие продукты магазин выбрасывает.
- Почему стеклянная тара с залоговой стоимостью – это только емкости из-под пива или сидра, а бутылки из-под глега, вина, водки идут на битье?
КВ: Это связано с тем, что автомат по приему тары может принимать бутылки стандартной округлой формы. Многие крепкие алкогольные напитки имеют нестандартную угловатую форму бутылки, с которыми автомат не может справиться. Поэтому закон об упаковке устанавливает, что на данный момент залог можно получить за стеклотару из-под слабоалкогольных напитков. Однако в новый Закон об отходах будет внесена поправка, которая предлагает производителям крепких алкогольных напитков добровольно присоединиться к системе залоговой тары. Так что в будущем у нас будет возможность сдавать часть бутылок из-под крепких алкогольных напитков тоже.
- Почему в Таллинне нет магазинов, где можно купить товары без упаковки (имеется в виду магазин, как в Пярну), не считая Biomarket и Mahemarket?
КВ: Как уже правильно заметили, товары без упаковки можно купить в таких магазинах, как Biomarket, Mahemarket, Bio4You. Многие товары продаются без упаковки на рынке, то есть можно прийти со своими емкостями и попросить уложить их в вашу упаковку. Также многие магазины и рестораны разрешают класть еду на вынос в свои емкости для хранения.
- Что происходит со смешанными отходами после сбора?
АТ: Смешанные отходы сегодня большей частью сжигаются с целью получения электро- или тепловой энергии. Часть по-прежнему оказывается на свалках. Некоторые предприятия проводят сортировку смешанного мусора, что довольно затратно и требует больших усилий, так как полученное сырье хуже по качеству по сравнению с отсортированным в домах и на предприятиях материалом, где он возник. Даже после сортировки большая часть мусора может попасть на свалку или в мусоросжигательную печь из-за высокого содержания биоотходов. Существуют технологии, помогающие изъять из смешанного мусора некоторые материалы, однако это очень дорогие энергоемкие процессы и неминуемо ведущие к росту цен. Чтобы вернуть использованные материалы в оборот, необходимо сортировать отходы на месте их возникновения. Советую всем, кто еще не сортирует, начинать сортировать отходы дома и на работе по такому порядку:
0. Пожертвовать или передать центру повторного использования
1. Опасные отходы
2. Биоотходы
3. Упаковка и бумага
4. Одежда и обувь
5. Стекло.
- Половина косметических изделий содержит микропластик. Можно ли обучить все причастные стороны и заказывать для эстонских супермаркетов только изделия, не содержащие пластика?
КВ: Эстония входит в экономическую зону ЕС, где к изделиям применяются определенные требования по безопасности. Если изделие допущено на европейский рынок, государству очень трудно препятствовать свободному рынку с помощью дополнительных ограничений. В конце 2018 года Еврокомиссия внесла предложение установить рыночные ограничения, чтобы урегулировать использование некоторых одноразовых пластиковых изделий, которые являются одним из источников микропластика в море. Однако это предложение не касалось косметических изделий с содержанием микропластика. Пока таких ограничений в Эстонии нет, наиболее разумно самому быть умным потребителем и выбирать ту продукцию, которая не содержит микропластика. Например, используя изделия с эко-маркировкой, можно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и собственное здоровье, поскольку эти изделия более экологичны, чем другие товары, входящие в ту же группу. О наиболее распространенных эко-маркировках можно прочитать на сайте Министерства окружающей среды.
- Если отходы сортируются и пластик отделяется от прочих отходов, каким образом он перерабатывается?
АТ: Собранные раздельно пластиковые отходы проходят вторичную сортировку для разделения по видам. Это необходимо для получения более качественного материала и возможности его повторного использования более одного раза. Затем пластик очищают от других материалов и гранулируют. Такие гранулы можно условно назвать сырьем. Дальнейшая обработка такого сырья во многом зависит от его состава, который определяет свойства будущего продукта. Сегодня в Эстонии существуют свои мощности для использования переработанного пластика, производятся различные товары для дома, стройматериалы и др. Часть отправляется за границу, где предприятия также производят различные товары.
- Многие считают, что сортировка мусора не имеет никакого смысла, поскольку весь мусор в любом случае сжигается. Как обстоят дела с возможностью его переработки?
АТ: Это довольно распространенный миф, который давно бытует в обществе. На самом деле, такие мифы являются одной из причин, по которой вторичное использование отходов (материалов) находится на довольно низком уровне. Если вы видите, что оператор выгружает контейнеры с разными видами отходов в один отсек мусоровоза, то обязательно сообщите об этом местному самоуправлению, предприятию-перевозчику, по возможности зафиксируйте происходящее на видео или фото. Однако нельзя забывать, что у оператора есть право отправить "раздельно" собранный мусор в смешанный, если первый содержит непрозрачные мешки или контейнер содержит не соответствующие отходы. Такие случаи уже обязан фиксировать на фото сам оператор и затем информировать местное самоуправление.
В Эстонии сбором, перевозкой и переработкой занимается в основном частный бизнес, который достаточно независим и вправе самостоятельно искать сбыт полученному сырью. Увы, рынок вторсырья все еще развивается и довольно изменчив, поэтому какие-то виды материалов очень востребованы, а какие-то требуют дополнительных затрат. Если отсортированного мусора (материала) мало и он плохого качества, то переработчику невыгодно инвестировать в модернизацию и расширение производственных мощностей. Это еще одна причина, по которой повторное использование отходов (материалов) в Эстонии находится на довольно низком уровне. Думаю, необходимо как можно скорее увеличить сортировку отходов и ее качество, а также максимально наладить взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и отвечающих за отходное хозяйство местных самоуправлений и государственных учреждений. Только так возможно переломить ситуацию.