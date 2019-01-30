Отвечают эксперты: почему не все бутылки можно сдать и зачем в косметике микропластик?

- Что делать, если вода из-под крана опасна для здоровья?

КВ: Качество водопроводной воды в Эстонии должно соответствовать строгим санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным для всех членов ЕС. Хлорирование воды на водоочистных станциях не проводится уже больше 20 лет. Для очистки воды в Эстонии практически на всех водоочистных станциях используется ее озонирование. В отношении качества питьевой воды действуют строгие требования, и, таким образом, по всей Эстонии вода из-под крана считается безопасной.

АТ: Необходимо обратиться в Департамент здоровья (Terviseamet) и в Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja Toiduamet), эти учреждения отвечают за безопасность и качество питьевой воды. Если же вы только подозреваете, что вода не соответствует установленным нормам, рекомендую обратиться с вопросом, в первую очередь, к поставщику услуги, в Таллинне это предприятие Tallinna Vesi AS.

- Действительно ли туристы влияют на нашу природу в два-три раза больше, чем местные жители?

АТ: Гости, несомненно, влияют на окружающую среду Эстонии, однако говорить о двукратной нагрузке в сравнении с жителями некорректно, ведь туристы пребывают здесь только определенное время и покупают товары, которые вместе с упаковкой будут переработаны в другой стране. Как и наши гости, мы сами путешествуем и не заботимся о том мусоре, который возник при производстве пищи, подготовке развлечений, производстве сувениров и других товаров, т.е. происходит в какой-то степени взаимозачет. Многие популярные среди туристов места подвергаются действительно высокой нагрузке, поэтому власти вводят различные регулирующие ограничения, например, налоги, нормы числа посетителей, лицензии на пассажирский транспорт и др. Думаю, при нынешнем росте туристического потока необходимо провести исследования с привлечением авторитетных специалистов, чтобы установить степень влияния туристического бизнеса на экологию сегодня, спрогнозировать его на ближайшие годы и составить план действий по уменьшению влияния туризма на окружающую среду, которому стали бы следовать все учреждения и предприятия, связанные с этой отраслью экономики.

- Надо ли тогда проводить просветительскую работу в области экологии еще и среди туристов?

АТ: Эта работа необходима, если мы хотим действительно что-то изменить к лучшему. Решение может быть найдено на разных уровнях: от доступа к информации у туристов на родном языке, предоставления возможности быть экотуристом в нашей стране до серьезных требований к нашим гостям быть внимательными и беречь наш дом, Эстонию, так, как это делаем мы. Думаю, эти задачи должны полностью возлагаться на хозяина дома и, конечно, сам он должен подавать пример гостю.

- Как собирают и перерабатывают просроченные продукты питания из продуктовых магазинов?