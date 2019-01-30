Можно ли разбить сад на крыше многоквартирного дома?

- Насколько люди заинтересованы в создании общественных садов и что является основным препятствием для этого?

- Имеющийся опыт говорит о том, что общественное садоводство привлекает людей. По крайней мере, в саду Лаагна инициатива вызвала положительную реакцию. На новый сезон уже несколько человек стоят в очереди, чтобы сделать свою грядку. Основным препятствием в развитии общественного садоводства является нехватка лидеров-энтузиастов. Каждая инициатива нуждается в энтузиастах, которые возьмут на себя ответственность привлечь других жителей, общаться с собственником дома, достигать общих договоренностей в саду и т.д. Это требует энтузиазма и последовательности.

- Как найти людей, заинтересованных в общественном садоводстве?

- Стоит воспользоваться многими различными инфоканалами – это социальные сети (тематические группы и страницы), СМИ (пресс-релизы с призывами организоваться, небольшие новости), плакаты в местном магазине, библиотеке, на стене квартирного товарищества и в почтовом ящике. Когда что-то потихоньку сдвинется с места, информация начнет распространяться с помощью сарафанного радио. Стоит подумать и о различных мероприятиях, которые так или иначе могли бы привлечь внимание, например, о занятиях йогой, вечерах поэзии или кино и т.п.

- Опасен ли виноград и вообще увитые зеленью фасады для каменных домов? Надо ли ввести наказание за сдирание зелени со стены?

- Вертикальное озеленение само по себе не опасно для стены здания, если правильно его продумать. Напротив, растения защищают стены от внешних факторов (снег, град, прямые солнечные лучи) и продлевают их жизнь. Зимой слой воздуха между растениями и стеной помогает лучше держать тепло и уменьшает потери энергии. Растения влияют на строение лишь тогда, когда распад стены уже начался. В этом случае корни растений ускоряют крошение раствора и заполнителя швов. Возможных повреждений можно избежать, если изначально учитывать причины их возможного возникновения. Советую почитать об этом в пособии по жизни в городе. Что касается наказания за содранный виноград, это зависит от ситуации, но без согласия владельца дома (или товарищества) это можно рассматривать как нанесение ущерба чужому имуществу.

- Можно ли превратить крышу каждого панельного дома в общественный сад?

- Площадь крыши тоже можно использовать, но это потребует предварительной оценки конструкции крыши в плане возможной нагрузки. Вероятно, крышу придется соответствующим образом перестроить. Для квартирного товарищества это может оказаться неприемлемым, учитывая, что обычно в то же время ему необходимо отремонтировать систему отопления, обновить фасад и т.д.