Ср, 30.01.2019
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  • Пьяная 16-летняя девушка напала на полицейского в таллиннском супермаркете

Пьяная 16-летняя девушка напала на полицейского в таллиннском супермаркете

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Selver в Пирита. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

В Selver, расположенном в таллиннском районе Пирита, пьяная несовершеннолетняя девушка напала на призвавшего ее к порядку полицейского, в результате чего было возбуждено уголовное дело, передает Postimees.

Между пьяной 16-летней девушкой и 29-летним мужчиной в магазине произошел конфликт, который попытались разрешить случайно оказавшиеся там полицейские.

Агрессивная девушка напала на 32-летнего полицейского и ударила его. Полицейские задержали ее.

Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей насилие в отношении представителя власти. За этот проступок суд может назначить денежное взыскание или до пяти лет тюремного заключения.

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