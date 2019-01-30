Пьяная 16-летняя девушка напала на полицейского в таллиннском супермаркете

В Selver, расположенном в таллиннском районе Пирита, пьяная несовершеннолетняя девушка напала на призвавшего ее к порядку полицейского, в результате чего было возбуждено уголовное дело, передает Postimees.
Между пьяной 16-летней девушкой и 29-летним мужчиной в магазине произошел конфликт, который попытались разрешить случайно оказавшиеся там полицейские.
Агрессивная девушка напала на 32-летнего полицейского и ударила его. Полицейские задержали ее.
Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей насилие в отношении представителя власти. За этот проступок суд может назначить денежное взыскание или до пяти лет тюремного заключения.