Пьяная 16-летняя девушка напала на полицейского в таллиннском супермаркете

Между пьяной 16-летней девушкой и 29-летним мужчиной в магазине произошел конфликт, который попытались разрешить случайно оказавшиеся там полицейские.

Агрессивная девушка напала на 32-летнего полицейского и ударила его. Полицейские задержали ее.