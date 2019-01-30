Угнавший две машины подросток – старый знакомый правоохранительных органов

Подростка подозревают в том, что в период с октября по декабрь прошлого года он четыре раза нанес в Йыгевамаа телесные повреждения, а с августа по декабрь совершил там же четыре кражи.

Молодого человека задержали 29 января в качестве подозреваемого в угоне двух автомобилей и совершении кражи.

Согласно предъявленному подозрению, в ночь на 28 января он вскрыл автомобиль Citroën Berlingo и угнал его с закрытой территории предприятия, расположенного в поселке Сиймусти. Также оттуда же он угнал автомобиль Volkswagen Passat. На обеих машинах он катался по поселку. Кроме того, он подозревается в краже аккумулятора из другого Citroën Berlingo.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто, этот молодой человек и раньше был знаком прокуратуре. В прошлом году прокуратура обвиняла его в двух эпизодах нанесения телесных повреждений. Суд и прокуратура дали подростку еще одну возможность – к нему применили методы воздействия, обязали пройти социальную программу, освободили от необходимости нести наказание и подчинили контролю за поведением.

«Поскольку эти легкие методы воздействия не предотвратили совершение других преступлений, прокуратура потребовала арестовать молодого человека на два месяца. Но обстоятельства случившегося выясняются, и вопрос виновности все же в итоге будет решать суд»,- сказала Хинто.