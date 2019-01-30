«Читательский четверг»: Борис Балясный представит свое поэтическое избранное

У Бориса Балясного два высших образования – техническое и гуманитарное. Быть может поэтому ему нравиться датировать свои стихи и дарить себе рифмованные строки ко дню рождения.

«Узелковое письмо» - это стихи примерно за 30 лет перешагнувшего 60-летний рубеж автора. Природа, жизнь в городе, романтика, медиа, филология, национальный вопрос, Эстония-Россия-Украина-Израиль – вот только небольшой перечень тем, вдохновлявших Балясного в разное время.

В том вошло около 200 бережно отобранных и заново отредактированных стихотворений. Будто этого мало, в конце книги автор поместил обширный комментарий, помогающий понять то или иное редкое слово, или, например, происхождение какой-нибудь цитаты.

Получилась одновременно книга-симфония и книга-справочник. Переплетаются темы, десятилетия, жанры. У автора выросло новое поколение читателей. Сборником «Узелковое письмо» Балясный словно делает шаг навстречу ко всем своим читателям – вот стихи, и вот комментарий к ним.

Борис Балясный (в 1957) – поэт, переводчик, издатель, специалист по теории перевода, преподаватель Таллиннского университета. Автор поэтических сборников «Я никогда не видел бересклета» (1989), «Светотень» (1997) «Монисто» (2002), «Vihmade varjus» (2017), «Узелковое письмо» (2018).

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий «Читательский четверг» проходит ежемесячно с 2012 года. Следующее мероприятие состоится 14 февраля, в этот день поэт и музыкант Элина Геродес представит литературно-музыкальную программу «РОКовая любовь».

Вход на мероприятия свободный. Добро пожаловать!