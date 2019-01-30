Крауч может вернуться в английскую премьер-лигу, Азар - ее покинуть

Форвард, которому сегодня исполнилось 38 лет, защищает цвета "Стоук Сити" в чемпионате. "Стоук" хочет выкупить у представителя АПЛ "Бернли" Сэма Воукса и предлагает включить в сделку Крауча.

В нынешнем сезоне на счету Крауча 2 гола в 23 матчах чемпионата, при этом в 21 из них он выходил на замену. За "Стоук" он играет с 2011 года. Ранее в его карьере были "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Портсмут" и "Тоттенхэм". За сборную Англии Крауч отыграл 42 матча и забил 22 гола.

Игрок "Челси" Эден Азар может в ближайшее время покинуть "Челси". К игроку уже долгое время проявляет интерес мадридский "Реал".