Крауч может вернуться в английскую премьер-лигу, Азар - ее покинуть

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч может вернуться в английскую премьер-лигу, передает "Спорт-Экспресс".
Форвард, которому сегодня исполнилось 38 лет, защищает цвета "Стоук Сити" в чемпионате. "Стоук" хочет выкупить у представителя АПЛ "Бернли" Сэма Воукса и предлагает включить в сделку Крауча.
В нынешнем сезоне на счету Крауча 2 гола в 23 матчах чемпионата, при этом в 21 из них он выходил на замену. За "Стоук" он играет с 2011 года. Ранее в его карьере были "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Портсмут" и "Тоттенхэм". За сборную Англии Крауч отыграл 42 матча и забил 22 гола.
Игрок "Челси" Эден Азар может в ближайшее время покинуть "Челси". К игроку уже долгое время проявляет интерес мадридский "Реал".
"Эдену 28 лет. Если он хочет уйти, то может уходить. Естественно, я хотел бы, чтобы он остался, но я уважаю решение, которое он примет", - заявил наставник "Челси" Маурицио Сарри. По слухам, Азар недоволен приобретением Гонсало Игуаина, а также своей позицией в нынешней тактике "пенсионеров". К тому же Азар неоднократно заявлял, что мечтает выступать за мадридский "Реал".