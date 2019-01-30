Ср, 30.01.2019
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Горько: Рафаэль Надаль собрался под венец

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Рафаэль Надаль и его девушка.

ФОТО: VALERY HACHE / AFP

17-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль и его подруга Хиска Мария Перелло женятся после 14 лет отношений, о чём сообщает испанский Hola.

Свадьба состоится осенью 2019 года на родине испанца острове Майорка. Также сообщается, что 32-летний Рафаэль и 30-летняя Хиска тайно обручилась в мае прошлого года в Риме.

«Полноценная семья? Такие вещи сложно предсказать. Раньше я думал, что в этом возрасте уже буду на пенсии и иметь детей, но ситуация складывается иначе.

Для меня семья – это более размеренная жизнь, которую я пока себе позволить не могу. Время идёт, и всё по-прежнему упирается в мою карьеру. Наступит момент, когда я приму соответствующее решение, и это случится без какого-либо стресса. Всё это вполне естественные вещи», — говорил Надаль ранее в интервью Marca.

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