Место решает всё: продать роскошный дом мешает всего-навсего одна деталь

Пусть дом будет как угодно красив и удобен, но плохое место, на котором он построен, не позволит его продать, уверен порал Kodustiil.
Этот дом, построенный в 1810-м году, доставил много хлопот риелторам из Великобритании. На участке, где расположен жилой дом, перестроенный из старой методистской часовни, вместо парника и уголка для гриля, находится... кладбище. Понятно, что интерес потенциальных покупателей к этому объекту невелик.
За время продажи дом с тремя спальнями подешевел более чем на сто тысяч фунтов стерлингов, сообщает thesun.co.uk. При этом часовня отлично реновирована и абсолютно готова для жизни.
♨ Three-bedroom house with GRAVEYARD in the front garden spooks buyers as estate agent slashes price by £100k #News #Hello #Politics #Opinion #Business #Sports #World #Today https://t.co/vcNIwsjSIa— Güncel 👀 (@birbaksende) January 30, 2019
Маклеры не пытаются скрыть проблему, да это и невозможно сделать. Они просто ждут и надеются, что наконец появится покупатель, чуждый предрассудкам.