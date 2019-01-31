Место решает всё: продать роскошный дом мешает всего-навсего одна деталь

Этот дом, построенный в 1810-м году, доставил много хлопот риелторам из Великобритании. На участке, где расположен жилой дом, перестроенный из старой методистской часовни, вместо парника и уголка для гриля, находится... кладбище. Понятно, что интерес потенциальных покупателей к этому объекту невелик.

За время продажи дом с тремя спальнями подешевел более чем на сто тысяч фунтов стерлингов, сообщает thesun.co.uk. При этом часовня отлично реновирована и абсолютно готова для жизни.