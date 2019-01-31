Чт, 31.01.2019
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  • Место решает всё: продать роскошный дом мешает всего-навсего одна деталь

Место решает всё: продать роскошный дом мешает всего-навсего одна деталь

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Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Пусть дом будет как угодно красив и удобен, но плохое место, на котором он построен, не позволит его продать, уверен порал Kodustiil

Этот дом, построенный в 1810-м году, доставил много хлопот риелторам из Великобритании. На участке, где расположен жилой дом, перестроенный из старой методистской часовни, вместо парника и уголка для гриля, находится... кладбище. Понятно, что интерес потенциальных покупателей к этому объекту невелик. 

За время продажи дом с тремя спальнями подешевел более чем на сто тысяч фунтов стерлингов, сообщает thesun.co.uk. При этом часовня отлично реновирована и абсолютно готова для жизни. 

Маклеры не пытаются скрыть проблему, да это и невозможно сделать. Они просто ждут и надеются, что наконец появится покупатель, чуждый предрассудкам. 

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