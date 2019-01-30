Налоговая паника отменяется, поскольку все платили вслепую

А именно, правительство Центристской партии, социал-демократов и «Отечества» осенью 2017 года решило, что будет менять эстонскую систему подоходного налога. Если до сих пор у всех был единый не облагаемый налогами минимум в 180 евро, с превышающей который суммы взимали 20 процентов в виде подоходного налога, то теперь была введена многоступенчатая система.

Так, с прошлого года для дохода до 1200 евро брутто действует свободная от подоходного налога сумма в 500 евро, а затем эта сумма постепенно начинает сокращаться, пока не обнуляется, достигнув отметки в 2100 евро дохода. Таким образом, появились разные освобожденные от налогов суммы, то есть налоговые ступени.

По сути, большая часть людей имеет личную, освобожденную от налогов сумму, предсказать которую, правда, чертовски сложно. Особенно в случае, если человек работает на нескольких местах, делает халтуры, или получает, например, премии и бонусы.

Появилась опасность, что прямо перед выборами в марте 2019 года, когда люди начнут массово декларировать свои доходы, возникнет паника, когда десяткам, если не сотням тысяч человек придется доплачивать подоходный налог. И недовольство выльется на зелено-красно-синее правительство.

Но сегодня выяснилось, что как минимум в таком виде никакой неразберихи не будет. Напротив, люди перед мартовскими выборами даже обрадуются. Данные Налогового департамента говорят, что в этого году около полумиллиона человек получат назад в общей сложности почти 200 миллионов евро.

Сумма, по странному стечению обстоятельств, оказалась в три раза больше, чем в прошлом году, когда Налоговый департамент вернул почти 71 миллион евро. Около 70 процентов налогоплательщиков получат до 300 евро, а 30 процентов - даже больше.

Удивительным образом за год снизилась и та сумма, которую налогоплательщики должны доплатить. Если в прошлом году она составила 14 миллионов евро, то в этом - всего 12 миллионов.

Это означает, что сами люди бесплатных кредитов у государства не брали. Но это было выгодно государству, которое в текущем режиме получило беспроцентный кредит на сумму в 200 миллионов евро, что сравнимо, например, со стабилизационным резервом, объем которого чуть более 400 миллионов.

В любом случае, уходящее правительство может за месяц до выборов вздохнуть с облегчением.

Означает ли это, что изменение системы себя оправдало? Конечно, она выгодна тем, кто в среднем получает до 1200 евро в месяц, поскольку их освобожденная от налогов часть значительно выросла. Но весьма сложной система оказалась для тех, кто зарабатывает между 1200 и 2100 евро.

Можно сказать, что люди отказались от осмысления и подсчетов. Демонстративно подняли руки, пошли по пути наименьшего сопротивления и платили больше, чем было нужно в действительности. И все же вполне вероятно, что будущее правительство изменит эту систему, поскольку даже те, кто ее ввел, обещают ее упростить.