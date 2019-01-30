ERIAL завершил 2018 год в плюс

Расчётный вклад - 9% годовых

Расчётный вклад размещается на срок минимум от 12 месяцев и максимум до 20 лет. Этот вид вклада называется универсальным. Он позволяет клиенту управлять своими накоплениями, совершая приходные или расходные денежные операции. Расчетный вклад может быть расходно-пополняемым и расходным. Он предполагает пополнение вклада в любое время (раз в день, раз в неделю, раз в месяц), на любую сумму. Процентная ставка пересчитывается каждый раз при совершении приходных или расходных операций по вкладу. Вывод процентов или частичной/основной суммы производится ежемесячно. Такой тип вклада подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

ERIAL - кредитно-сберегательное общество нового типа

Да, это именно так, ERIAL - кредитно-сберегательное общество нового типа! Эстонское государство известно в мире своими решениями в области информационных технологий. Именно поэтому Эстонию характеризуют как э-государство. ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ, услугами ERIAL теперь можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно онлайн в интернете через удобную электронную среду самообслуживания. Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ID-kaart или Mobiil-ID. В дальнейшем все новые услуги и финансовые продукты, которые планирует предлагать ERIAL, будут сразу же доступны клиентам через электронную среду самообслуживания. Напоминаем, что для доступа ко всем нашим услугам необходимо являться членом кредитно-сберегательного общества. Для этого требуется пройти простую процедуру регистрации на сайте www.erial.ee либо в одном из наших филиалов.

ФОТО: Hoiu-laenuühistu ERIAL

Как стать клиентом и вступить в общество?

Для вступления в кредитно-сберегательное общество ERIAL необходимо сделать три простых шага.

Шаг 1. Пройти регистрацию. Сделать это можно через интернет-сайт www.erial.ee или в наших представительствах при личном визите. При себе необходимо иметь паспорт, ИД-карту.

Шаг 2. Оплатить вступительный членский взнос. Оплачивается один раз. Размер взноса для физических и юридических лиц составляет 9 евро.

Шаг 3. Оплатить вступительный паевой взнос. Его минимальная величина для физических и юридических лиц составляет 30 евро.

Кто может стать клиентом и вступить в кредитно-сберегательное общество?

Физические лица, достигшие совершеннолетия, постоянно проживающие в Эстонии или имеющие недвижимость на территории страны.

Юридические лица, зарегистрированные в Эстонии.

Какие преимущества дает членство в кредитно-сберегательном Обществе?

открыть вклад и получать по нему наиболее выгодные проценты;

получить кредит на льготных условиях;

пользоваться иными услугами общества;

получить часть прибыли кредитно-сберегательного общества, так как паевой взнос – это инвестиция, приносящая дивиденды ежегодно.

Зачем присоединяться?

Сохранение и приумножение

Ежегодно деньги, которые не инвестированы напрямую, подвержены инфляции. Это значит, на одну и ту же сумму спустя некоторое время вы сможете купить меньше товаров и услуг, чем сейчас. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости. Кредитно-сберегательное общество ERIAL готово предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам, что компенсирует инфляцию, а также дает отличную возможность дополнительного дохода и реального заработка.

Финансирование

Также не будем забывать, что у клиентов и членов кредитно-сберегательного общества ERIAL есть возможность получить финансирование на льготных условиях.

Вы можете обратиться за дополнительной информацией в службу поддержки клиентов ERIAL по телефону (+372) 668 4210

Представительства Hoiu-laenuühistu ERIAL

Suur-Ameerika 12 (1. korrus), Tallinn 10119

ПН-ПТ, 10:00 ДО 18:00

(+372) 615 0072

klienditugi@erial.ee

Tornimäe tn 5 (1. korrus), Tallinn 10145

ПН-ПТ, 10:00 ДО 18:00

(+372) 668 4210

klienditugi@erial.ee