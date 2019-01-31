Кому по карману здание бывшего министерства в Старом городе?

Принадлежащее государству здание решено продать на письменных торгах. Площадь земельного участка - 1976 м2, нетто-площадь здания - 4991 м2. Стартовая цена - четыре миллиона евро. Залоговая сумма для участия в аукционе - 200 000 евро. Срок подачи заявок - 14.00 26 марта 2019 года.

По данным Таллиннского департамента городского планирования, комплекс зданий расположен в зоне охраны памятников, и надстройки, пристройки и строительство мезонинов и мансардных окон, выходящих на Харью и Мюйривахе, исключаются.