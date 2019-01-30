Ср, 30.01.2019
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Антикоррупционное бюро провело обыски у мэра Риги Ушаков

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Мэр Риги Нил Ушаков.

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии в среду, 30 января, провели обыски в кабинете мэра Риги Нила Ушакова и у него дома. Представителей ведомства сопровождал директор юридического управления думы Янис Лиепиньш, передает Deutsche Welle.

Четверо сотрудников БПБК вынесли из кабинета Ушакова завязанный мешок, возможно компьютер и большую папку с документами, передает агентство LETA. В БПБК сообщили, что провели "срочные процессуальные действия" в рамках уголовного дела, других комментариев они не дают.

Нил Ушаков пока не прокомментировал обыски. Он занимает пост мэра Риги с 2009 года, кроме того является председателем правления оппозиционной социал-демократической партии "Согласие", которая отстаивает интересы русскоязычной части населения Латвии и выступает за тесные связи с Россией.

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