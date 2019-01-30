Антикоррупционное бюро провело обыски у мэра Риги Ушаков

Четверо сотрудников БПБК вынесли из кабинета Ушакова завязанный мешок, возможно компьютер и большую папку с документами, передает агентство LETA. В БПБК сообщили, что провели "срочные процессуальные действия" в рамках уголовного дела, других комментариев они не дают.

Нил Ушаков пока не прокомментировал обыски. Он занимает пост мэра Риги с 2009 года, кроме того является председателем правления оппозиционной социал-демократической партии "Согласие", которая отстаивает интересы русскоязычной части населения Латвии и выступает за тесные связи с Россией.