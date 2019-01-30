Мария Юферева-Скуратовски: товариществам станет удобнее ходатайствовать о субсидиях

В наступившем году ходатайство о предоставляемых городом субсидиях полностью перешло на цифровую платформу, которая объединила «Облаке» все пять видов дотаций. Нововведение должно упростить и ускорить процесс рассмотрения, но потребует определённых навыков от членов правлений квартирных товариществ.

Таллиннский департамент городского имущества предоставляет квартирным товариществам субсидии пяти видов – пособие на обучение, пособие на озеленение, пособие на реновацию, на экспертизу балконов и навесов, а также пособие на приведение в порядок двора.

«Ежегодно городом выделяется достаточно крупная сумма на помощь квартирным товариществам в реализации проектов по улучшению жилья и прилегающих окрестностей. Призываю квартирные товарищества не пренебрегать всеми этими возможностями и активно участвовать во всех проектах, чтобы жить в районе Ласнамяэ стало приятнее и безопаснее»,- сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски. Также старейшина поблагодарила все те активные товарищества района, которые за последнее время с помощью города сумели привести дома и дворы в порядок. Многие из них даже брали призы в различных городских конкурсах по благоустройству.

До настоящего времени все вспомогательные программы поддержки для квартирных товариществ действовали отдельно и их курировали различные департаменты. Начиная с 2019 года Департамент имущества будет курировать подачу ходатайств и выплату дотаций через дигитальную среду самообслуживания на странице Таллинна.

У тех, кому порядок подачи ходатайств остался непонятен, есть возможность посетить обучение, организуемое городом. Курсы на эстонском языке пройдут 13, 14 и 20 февраля с 17.30 до 19 часов в Доме Хопнера на Ратушной площади, 18. Необходимо зарегистрироваться до 12 февраля по адресу: kykoolitus@tallinnlv.ee .