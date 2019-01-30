Утечка данных: 460 000 электронных адресов с эстонским доменом находятся под угрозой

По оценке экспертов RIA, опубликованы данные за несколько лет, начиная с 2008 года. В числе опубликованных э-мэйлов и паролей оказались данные около 3000 работников различных госучреждений, местных самоуправлений, образовательных учреждений и предприятий. Значительная часть электронных адресов уже не работает, поскольку их владельцы сменили рабочие места.