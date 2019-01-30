Утечка данных: 460 000 электронных адресов с эстонским доменом находятся под угрозой

По данным Государственного департамент инфосистем (RIA), произошедшая 17 января утечка данных касается примерно 460 000 э-мэйл адресов с эстонским доменом (которые оканчиваются на «.ee»), пишет Postimees. 180 000 из них пострадали и от предыдущих утечек. Таким образом, в сеть утекли 280 000 новых адресов, большинство – вместе с паролями.
По оценке экспертов RIA, опубликованы данные за несколько лет, начиная с 2008 года. В числе опубликованных э-мэйлов и паролей оказались данные около 3000 работников различных госучреждений, местных самоуправлений, образовательных учреждений и предприятий. Значительная часть электронных адресов уже не работает, поскольку их владельцы сменили рабочие места.
RIA известил пострадавшие учреждения об утечке.