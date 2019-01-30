Ср, 30.01.2019
За сутки на политическом уровне произошел настоящий переворот: забирайте свои общественные контейнеры куда хотите, теперь нужно собирать только у домохозяйств. Сирье Потисепп
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  • Эстония
  • Жениться, развестись и принять наследство теперь будет возможно по видеомосту

Жениться, развестись и принять наследство теперь будет возможно по видеомосту

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Notar.

ФОТО: Peeter Langovits

Рийгикогу одобрил законопроект о внесении поправок в Закон о нотариальном удостоверении, который позволяет нотариусам совершать определенные виды нотариальных действий без физического присутствия клиента, используя видеомост, сообщает RusERR.

В первую очередь в этом могут быть заинтересованы э-резиденты и живущие за границей граждане Эстонии, которых в 2016 году насчитывалось 130 000.

Такое заверение будет возможно для заявлений о вступлении в брак и расторжении брака, о вступлении в наследство или отказе от него, отчуждения доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью, а также для заверения доверенностей, связанных с передачей имущества в залог.

Кроме того, нотариусам теперь предоставлено прямо прописанное в законе право заверять подлинность электронной подписи. Это создает возможность международной верификации заверенных электронной подписью документов и использования электронного апостиля.

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