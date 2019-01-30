Жениться, развестись и принять наследство теперь будет возможно по видеомосту

В первую очередь в этом могут быть заинтересованы э-резиденты и живущие за границей граждане Эстонии, которых в 2016 году насчитывалось 130 000.

Такое заверение будет возможно для заявлений о вступлении в брак и расторжении брака, о вступлении в наследство или отказе от него, отчуждения доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью, а также для заверения доверенностей, связанных с передачей имущества в залог.