США требуют выдачи гражданина Эстонии, обвиняемого в преступлениях

В Эстонии предварительное делопроизводство по экстрадиции распределяется между Министерством юстиции и государственной прокуратурой для досудебного рассмотрения законной допустимости выдачи и для выдачи полномочий выдачи в пределах компетенции исполнительной власти. Юридическую допустимость экстрадиции оценивает Харьюский уездный суд, который объявил выдачу юридически допустимой, и решение вступило в силу без апелляции.

Передача по запросу США осуществляется на основании подписанного в 2006 году договора об экстрадиции, по которому государства обязываются выдавать друг другу лиц, которых ходатайствующее об экстрадиции государство подозревает, обвиняет или признает виновным в совершении преступления, за которое по законам обоих государств лицо приговаривается к лишению свободы на срок один год или к более тяжелому наказанию.