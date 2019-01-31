Хорошая новость для продавцов недвижимости

Количество предложений на портале KV.EE сократилось на 20% во всех уездах Эстонии кроме Валгамаа. На таких крупнейших рынках недвижимости, как Таллинн-Харьюмаа и Тарту-Тартумаа, сокращение числа предложений не столь значительно.

Цены предлагаемых на портале KV.EE домов выросли практически во всех уездах. Цена предложений, то есть ожидаемая продавцом недвижимости цена в основном выросла менее чем на 10%. Всего в нескольких уездах цены домов в декабре были ниже, чем год назад. Более низкая цена обусловлена главным образом небольшим количеством предлагаемой недвижимости, что делает тенденцию изменения цен очень неравномерной.