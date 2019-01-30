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"Охота на русских ведьм": российские СМИ подхватили утку о задержании мэра Риги

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KNAB проводит обыски в доме Ушакова

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Незадолго до того, как мэр Риги Нил Ушаков вышел из своего дома в Межапарке, где в среду KNAB провёл обыски, в российском информационном пространстве появились новости о том, что он задержан. Источник фейковой новости - экс-депутат Рижской думы и бывший член "Согласия" Руслан Панкратов.  

ФОТО: Скриншот Facebook

Эту информацию в социальных сетях начала распространять и главный редактор прокремлевского канала RT Маргарита Симоньян. Позже она отозвала информацию. 

Российские СМИ также указывали, что задержание Ушакова не связано с коррупцией в Рижской думе, подчёркивая, что данные действия направлены против русскоговорящих жителей Латвии. Так, например, на портале Gazeta.ru вышла статья с заголовком "Охота на русских ведьм".

О произошедшем также сообщают такие каналы как НТВ, "Звезда" и т.д.

Как сообщалось ранее, в среду, 30 января, около полудня в Рижскую думу прибыли сотрудники KNAB, которые провели процессуальные действия, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация. Обыски прошли как в кабинете, так и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова.

Галерея: KNAB проводит обыски в доме Ушакова

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