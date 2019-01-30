В Маарду подняли зарплаты учителей и специалистов детсадов

По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, местное самоуправление должно ценить труд педагогов и больше мотивировать своих учителей. «Государство выделило специальное пособие для самоуправлений, которые готовы поддержать процесс роста заработных плат учителей и опорных специалистов. В сотрудничестве с государством мы вновь подняли зарплаты наших педагогов, и это очень значимое событие для учителей наших детских садов», - сообщил мэр.

Согласно принятому документу, начиная с 1 января 2019 года минимальная заработная плата педагогов и опорных специалистов детских садов Маарду со степенью магистра при полной рабочей нагрузке составит 1250 евро в месяц. Учителя и опорные специалисты будут получать при полной рабочей нагрузке 1125 евро в месяц.

С установлением нового размера минимальной заработной платы для учителей и опорных специалистов детских садов со степенью магистра их ежемесячная оплата труда возрастет в среднем на 200 евро. Минимальная зарплата учителей с высшим образованием вырастет на 75 евро и зарплата учителей со средним и средне-специальным образованием увеличится на 145 евро. Повышение зарплаты с 1 января 2019 затронет 101 рабочее место.