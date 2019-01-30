Наружная реклама EKRE запрещена, в отличие от рекламы центристов
И хотя в прошлую среду полицейские сказали, что прицеп с рекламой Урмаса Симона, баллотирующегося в Рийгикогу по списку EKRE, находится в соответствии с законом, сегодня оказалось, что он все же должен ее убрать, передает Postimees.
"Это была моя ошибка. Сначала я думал, что он центрист", - сказала эксперт по выборам Департамента полиции и погранохраны Сийри Парс.
Ошибка была допущена потому, что Парс рассматривала фотографию на экране мобильного телефона. Из-за маленького экрана ей показалось, что Симон баллотируется от Центристской партии и лозунг на плакате "За справедливую правовую систему" - это немного измененный лозунг Центристской партии "Справедливое государство для всех" (Õiglane riik kõigile).
В этом случае все было бы в соответствии с законом, поскольку два года назад Госсуд постановил после обсуждений жалобы Артура Тальвика, что легковые автомобили с именем, контактными данными или товарным знаком, согласно действующему законодательству нельзя рассматривать как политическую наружную рекламу.
"Лозунг партии или ее торговый знак могут находится на прицепах и автомобиля в период запрета наружной политической рекламы, но выражать свою предвыборную программу на них нельзя", - пояснила Парс.
Однако лозунг EKRE, партии Урмаса Симона, не "Справедливое государство для всех", а "За Эстонию" (Eesti eest).
Когда Парс позже поняла, Симон баллотируется от EKRE, то потребовала убрать рекламу. Если бы на фотографии был Юри Ратас или если бы Симон состоял в Центристской партии, все было бы по закону.
Парс признал, что во время запрета наружной рекламы много неразберихи. Например, Партия реформ разместила на партийном автобусе два лозунга "Лучшее будущее" и "Лучший премьер-министр". Полиция решила, что в соответствии только первый лозунг.
По словам Парс, дело в том, что если "Лучшее будущее" - лозунг партии и он разрешен, то слова "лучший премьер-министр", по оценке Департамента полиции и погранохраны, является предвыборным призывом.