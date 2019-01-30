Наружная реклама EKRE запрещена, в отличие от рекламы центристов

"Это была моя ошибка. Сначала я думал, что он центрист", - сказала эксперт по выборам Департамента полиции и погранохраны Сийри Парс.

Ошибка была допущена потому, что Парс рассматривала фотографию на экране мобильного телефона. Из-за маленького экрана ей показалось, что Симон баллотируется от Центристской партии и лозунг на плакате "За справедливую правовую систему" - это немного измененный лозунг Центристской партии "Справедливое государство для всех" (Õiglane riik kõigile).

В этом случае все было бы в соответствии с законом, поскольку два года назад Госсуд постановил после обсуждений жалобы Артура Тальвика, что легковые автомобили с именем, контактными данными или товарным знаком, согласно действующему законодательству нельзя рассматривать как политическую наружную рекламу.

"Лозунг партии или ее торговый знак могут находится на прицепах и автомобиля в период запрета наружной политической рекламы, но выражать свою предвыборную программу на них нельзя", - пояснила Парс.

Однако лозунг EKRE, партии Урмаса Симона, не "Справедливое государство для всех", а "За Эстонию" (Eesti eest).

Когда Парс позже поняла, Симон баллотируется от EKRE, то потребовала убрать рекламу. Если бы на фотографии был Юри Ратас или если бы Симон состоял в Центристской партии, все было бы по закону.

Парс признал, что во время запрета наружной рекламы много неразберихи. Например, Партия реформ разместила на партийном автобусе два лозунга "Лучшее будущее" и "Лучший премьер-министр". Полиция решила, что в соответствии только первый лозунг.